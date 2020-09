Procura emprego numa startup? Esta plataforma mostra todas as vagas

Já existe uma plataforma que reúne todos os empregos disponíveis nas startups em Portugal. A Startup Jobs nasceu por iniciativa de dois fazedores nacionais e já conta com o apoio de entidades ligadas ao ecossistema empreendedor nacional.

A plataforma não tem quaisquer custos de utilização e a apresentação das vagas é feita em comunidade. Ou seja, basta aceder à página da Startup Jobs, indicar a posição em aberto e depois é feita uma verificação antes de a oferta de estágio ou de emprego ser disponibilizada.

Malik Piara e Bernardo Neuville são os fundadores da Startup Jobs.

Malik Piara criou o programa de aceleração Upframe, que entretanto evoluiu para uma startup que ajuda novos fundadores a encontrar e a marcar chamadas com mentores na indústria em menos de um minuto.

Bernardo Neuville é engenheiro de customer success na Usercentrics e está mais focado na componente tecnológica.

“O recrutamento em tecnologia em Portugal tem sido um tema com bastante destaque nos últimos anos, pois existia uma grande procura por programadores talentosos e uma oferta que começava a escassear. Com a pandemia, esta realidade alterou-se um pouco e viu-se um abrandamento no ritmo de novas contratações e alguns despedimentos. Assim, quisemos apoiar quem se viu nesta situação, ao criar um sistema agregador, que ainda não existia até à data, ao contrário do que acontece em ecossistemas mais desenvolvidos, onde as pessoas pudessem ir para encontrar novas oportunidades”, explicam os dois fundadores em comunicado de imprensa.

Startup Lisboa, Bright Pixel, Olisipo Way, ImpactHub Lisboa, Canopy Portugal, Founders Founders e Acredita Portugal são as entidades do ecossistema empreendedor nacional que estão a colaborar com a Startup Jobs.