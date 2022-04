Programa assente na bioeconomia azul abre candidaturas para startups e PMEs © DR

O Programa Blue Bio Value, acelerador de startups na área da bioeconomia azul, abre candidaturas para a sua 5ª edição. Dirigido a startups e a PMEs (pequenas e médias empresas) que pretendam desenvolver competências e escalar o seu negócio na bioeconomia azul. Este é um projeto promovido em conjunto pela Fundação Oceano Azul, dedicada à proteção dos oceanos, e pela Fundação Calouste Gulbenkian. As candidaturas deverão ser submetidas até ao próximo dia 30 de maio

O Programa Blue Bio Value tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento de novos modelos económicos mais responsáveis e com impacto positivo na sustentabilidade do oceano, assentes no aproveitamento de biorecursos marinhos, segundo princípios de circularidade, desperdício zero e descarbonização, sublinha Blue Bio Value em comunicado.

Alguns exemplos de soluções sustentáveis são a cerâmica feita a partir de escamas de peixe, plásticos biodegradáveis criados com espinhas e outros restos de processamento de pescado.

O Programa implementado pela MAZE, fundo de capital de risco com impacto social, e aberto a participantes de todo o mundo, pretende atrair e capacitar negócios com criação de valor a partir de aplicações que incorporem recursos biológicos marinhos, com destaque para a biotecnologia marinha.

Segundo a presidente da Fundação Calouste Gulbenkian, Isabel Mota, "o Programa Blue Bio Value tem apostado na valorização do capital natural azul no apoio a iniciativas dedicadas à descoberta de novas utilizações sustentáveis dos recursos marinhos, criando ainda condições para que o mercado absorva as soluções mais inovadoras na área da biotecnologia azul. O Programa tem colocado Portugal não só num papel de destaque entre os impulsionadores do enorme potencial do oceano, mas também na liderança mundial da bioeconomia e biotecnologia azul".

O Blue Bio Value Aceleração é o primeiro programa de empreendedorismo no mundo focado na bioeconomia azul, criando mais oportunidades de crescimento para negócios sustentáveis. Programa Blue Bio Value, lançado em 2018, já acelerou 59 empresas de 19 nacionalidades.