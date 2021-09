Programa de ideias para restauração ganha laboratório de informação

Restauração foi um dos sectores mais afetado pela crise do turismo durante a pandemia. © Rui Oliveira/Global Imagens

Estão abertas desde esta terça-feira as candidaturas para a quarta edição do programa de aceleração From Start to Table. A iniciativa da Startup Lisboa vai distribuir 20 mil euros em prémios e nesta edição vai voltar a premiar os novos conceitos de restauração e ideias inovadoras para bebida e comida sustentável.

A parceria com a Zomato é a principal novidade da edição deste ano e dará aos participantes acesso ao comportamento de mais de um milhão de utilizadores nos 40 mil restaurantes registados na aplicação móvel.

Através da plataforma, os participantes também terão acesso a "um conjunto de sessões temáticas de tópicos imprescindíveis para a restauração do futuro, nomeadamente a nível de reservas, entregas, comunicação e fidelização no contexto digital", assim refere a informação divulgada em comunicada.

Poderão inscrever-se no programa de aceleração pessoas ou empresas constituídas há menos de cinco anos portuguesas ou estrangeiras. As candidaturas podem ser feitas até 3 de outubro através desta página.

Na edição deste ano serão escolhidos até 20 finalistas. O programa irá ocupar, em média, três dias por semanas em regime a tempo inteiro. A maioria das sessões será remota mas também estão previstos momentos presenciais. A apresentação das ideias aos investidores está marcada para 16 de dezembro.

Além da Zomato, associam-se a esta iniciativa a Delta Cafés, Sociedade Central de Cervejas (dona da Sagres) e ainda a Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal.

Nas últimas três edições, o programa From Start to Table contou com mais de 350 candidaturas, de mais de 30 países, e foi responsável pela aceleração de mais de 70 projetos e negócios.