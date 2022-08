Programa que promove a inovação nos municípios portugueses já tem candidaturas abertas

© Unsplash

O InDigital, programa que pretende ajudar os municípios portugueses a identificar desafios estruturais e a descobrir soluções tecnológicas para lhes fazer face, já tem candidaturas abertas. Podem inscrever-se tanto as autarquias que queiram acrescentar valor à sua região, como as universidades, startups e outras empresas que tenham resposta para as necessidades do município.

"Estamos num momento de mudança e onde Portugal tem uma oportunidade única de crescer, melhorar e digitalizar, sobretudo ao nível do setor público local, aproveitando as novas tendências e o financiamento disponibilizado pelos variados programas que, como o PRR, PT2020 e o que se espera do PT2030", refere, citado em comunicado, Paulo Bartolomeu, managing partner da Komodo Consulting, uma das promotoras da iniciativa.

Segundo avança a organização, o programa estará dividido em três fases: identificação dos desafios existentes no município em diferentes áreas; ligação entre empresas e universidades de todo o mundo na procura das melhores tecnologias, ferramentas e soluções; e, por fim, análise e proposta de melhores soluções de inovação digital à autarquia. No final, caberá ao próprio município escolher as soluções vencedoras.

Educação, Turismo e Economia Local, Economia Verde, e Saúde e Ação Social são as áreas nas quais terão de estar enquadrados os desafios. O objetivo é "dar resposta a temas como a diminuição do abandono escolar, melhoria da promoção turística, redução da pegada carbónica, ou os desafios do envelhecimento e desemprego", pode ler-se na mesma nota.

"É fulcral que os municípios tenham a capacidade para poder identificar as soluções que vão incrementar a qualidade de vida aos seus cidadãos. É isto que o InDigital pretende atingir, agilizar e facilitar a descoberta e implementação de soluções de valor por parte dos municípios nacionais e para os Portugueses. Queremos que este programa seja visto pelo município como o 'braço' de procurement de inovação e um apoio ao seu trabalho", conclui o responsável.

Fazem parte desta iniciativa também a Casa da América Latina, Fundação AEP, Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG) e Guess What, enquanto communication partner.