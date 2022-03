Projeto de notícias sobre Lisboa procura 10 mil euros de investimento

Mobilidade tem sido um dos temas mais acompanhado pelo projeto Lisboa Para Pessoas. © Rita Chantre/Global Imagens

Dinheiro Vivo 01 Março, 2022 • 15:04 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Nasceu há um ano e é um espaço de informação que reflete sobre as mudanças na cidade de Lisboa. O projeto independente Lisboa Para Pessoas procura 10 mil euros numa campanha de financiamento colaborativo (crowdfunding) lançada na segunda-feira. Encontrar sustentabilidade financeira até ao final deste ano para depois apostar em novos modelos de negócio é o principal objetivo da iniciativa.

"Este crowdfunding não é o início, porque ao longo de um ano já demonstrámos ser um valor sólido no panorama mediático na cidade de Lisboa. [...] Assegura a minha dedicação a esta plataforma, o meu compromisso em fazê-la crescer e sobretudo a ideia de que entre as pessoas comuns é possível criar projetos disruptivos e que contribuam positivamente para o espaço público", salienta o fundador do projeto, Mário Rui André, no documento que acompanha a campanha.

No último ano, o projeto teve meio milhão de visualizações e tem apostado em temas como a mobilidade, sustentabilidade e gestão de espaço público.

Só no primeiro dia, já foram angariados 1323 euros juntos de 52 apoiantes, segundo dados da plataforma PPL, que acolhe a campanha.

A campanha tem recompensas a partir dos 20 euros, com patamares suplementares nos 50, 100 e 500 euros. Quanto maior o contributo, maior o número de benefícios, desde um saco de pano personalizado, uma revista em papel personalizada a um lugar numa futura assembleia consultiva.

Mário Rui André é também cofundador do portal e revista comunitária Shifter.