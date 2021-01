Proptech Reatia atravessa a fronteira e entra no mercado espanhol

Hugo Venâncio é fundador e CEO da Reatia © Foto: Direitos Reservados

A Reatia, uma startup portuguesa que tem uma plataforma de inteligência artificial que agrega imóveis, entra no mercado espanhol neste mês de janeiro. Em comunicado, a empresa explica que tem mais de oito mil utilizadores em Portugal e decidiu der um passo na expansão internacionais, iniciando as sua atividade como uma equipa dedicada ao mercado espanhol "apontando assim para a liderança ibérica".

"É um mercado muito próximo do nosso, culturalmente, e por isso tornou-se um passo natural no nosso processo de expansão.", explica Hugo Venâncio, CEO da Reatia, em comunicado. "Espanha tem um mercado quatro vezes maior do que o português e por isso representa uma grande oportunidade para escalar o negócio, sem as barreiras que uma adaptação cultural significariam", acrescenta.

Em novembro passado, ao Dinheiro Vivo, Hugo Venâncio explicava que esta empresa estava vocacionada para os agentes imobiliários e que, como a plataforma alia a inteligência artificial à programação neurolinguística para agregar informação sobre os imóveis disponíveis no mercado, permite a estes profissionais aceder a informação fidedigna e a métricas sobre o mercado.

As propriedades que estão na Reatia estão assim listadas em portais e sites de venda/arrendamento de imóveis. Diariamente, a empresa recolhe dezenas de milhares de anúncios, compara centenas de fotos para identificar o imóvel e os promotores, cruzando os dados de várias fontes para apresentar, dizia então, "o máximo de informação com a melhor qualidade possível, identificando diariamente alterações no preço, o estado do negócio e quem começa ou deixa de promover o mesmo imóvel". O empreendedor diz mesmo que esta plataforma tem a maior base de dados.

O mercado espanhol tem uma dimensão muito maior que o português e a Reatia defende que a "informação online sobre os fogos ainda mais dispersa, o que torna o problema substancialmente maior neste país". Por isso, acredita que a plataforma que desenvolveu "continuará a ser desenvolvida com um foco global, mas responsiva aos requisitos dos dois mercados onde agora opera".

Entre os objetivos para o mercado espanhol, até ao final deste ano, está chegar aos dez mil utilizadores, duplicando assim o número de subscritores. "Entre janeiro e dezembro de 2020, a Reatia teve um crescimento de mais de 500%. A Reatia começou por trabalhar junto de marcas e agências imobiliárias, estando agora também a disponibilizar a sua tecnologia e serviços a fundos de investimento imobiliário, a empresas de gestão de ativos imobiliários e à banca", diz em comunicado.