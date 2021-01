Prosegur procura soluções para proteger criptomoedas

bitcoin

A Prosegur está à procura das melhores soluções para proteger criptomoedas. A empresa de segurança privada lançou um concurso aberto a startups portuguesas e internacionais. As melhores soluções vão receber um investimento de 30 mil euros e poderão ter os seus projetos escalados a nível internacional.

Poderão concorrer todas as jovens empresas que tiverem um protótipo funcional, dirigido em exclusivo para o mercado empresarial (B2B), que tenham "interesse em validar os seus projetos tecnológicos em ambiente real e em contribuir para a abertura de novas linhas de negócios no mercado de criptoativos", refere a nota divulgada esta segunda-feira.

Para serem apuradas para a fase seguinte, as startups têm de cumprir critérios como a resolução de necessidades, a base tecnológica, o cumprimento da legislação e as possibilidade de crescimento do projeto.

A empresa apresentou, no final de 2020, um sistema de armazenamento refrigerado de ativos digitais designado de Prosegur Crypto. Esta solução poderá conhecer novos desenvolvimentos graças a este concurso.

As startups interessadas poderão inscrever-se nesta página até 8 de fevereiro.