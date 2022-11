Próximo nível do ecossistema traz redução do IRS para startups

António Dias Martins, diretor da Startup Portugal e Marcelo Lebre, cofundador da Remote, , numa conferência de imprensa durante a Web Summit © Rita Chantre/Global Imagens

António Costa Silva anunciou recentemente que o Governo está a preparar uma nova lei para startups. Sem adiantar detalhes sobre o novo enquadramento legal para as jovens empresas, o ministro da Economia garantiu que este será um dos mais competitivos do mercado Europeu. Esta quarta-feira, numa conferência durante a Web Summit, o diretor da Startup Portugal, António Dias Martins, revelou um pouco mais daqueles que serão os pontos centrais da proposta legislativa.

Reduzir o IRS para as startups, criar um mecanismo de mitigação de riscos, reforçar os business angels e elaborar um regime de stock options mais competitivo, são planos do Executivo, que conta com o contributo da Startup Portugal para alinhavar a nova lei. O objetivo, disse o responsável, é "elevar o ecossistema de empreendedorismo ao próximo nível". Para isso, frisou, há que definir-se em primeiro lugar o conceito de "startup" e, depois, conceber um regime fiscal específico para tecnológicas.

Para Marcelo Lebre, cofundador e COO do unicórnio português Remote, também presente naquela sessão, "muito mudou ao longo dos últimos dez anos". Hoje "entendemos as vantagens de ter uma empresa aqui [em Portugal]", disse. Percebendo isso, explicou, o desafio atual consiste em descobrir como atrair startups, investidores, talento. No fundo, "em como podemos fomentar o ecossistema".

A Startup Portugal, entidade pública que tem "o poder e a responsabilidade de desenhar, conceber e implementar políticas e estratégias", segundo o seu diretor, tem na manga um conjunto de 20 medidas que visam dar fôlego ao panorama nacional de empreendedorismo. Cinco delas, serão implementadas até fecho do ano - entre elas, o conceito legal de startup e o lançamento de novos "Startup Vouchers", que serão atribuídos por empresa e não por empreendedor, contrariamente ao que acontecia com os antigos vales, que já esgotaram. Cerca de 20 milhões de euros financiarão também vouchers para incubadoras e aceleradoras do País.

Outra medida destacada por António Dias Martins foi o programa "Empreende XXI", que vai subsidiar em 80% desempregados que queiram lançar a sua startup, sendo que este programa obrigará a um reembolso de 40% do montante atribuído. A iniciativa será promovida pela Startup Portugal, em parceria com o Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) e com incubadoras nacionais, que estarão encarregues de avaliar as candidaturas. As inscrições para o programa abrem já em novembro.

Questionado sobre previsões para daqui a cinco anos, o diretor da Startup Portugal assegurou que as medidas, que resultaram do trabalho de um conselho estratégico em que estão envolvidos 20 representantes de todos os setores do ecossistema, estarão "mais que implementadas".