PRR tem 20 milhões de euros para atribuir a incubadoras já a partir de fevereiro

Incubadoras e aceleradoras existentes ou por criar podem, já a partir de 13 de fevereiro, candidatar-se aos vales de apoio ao empreendedorismo, no âmbito da Componente C16 do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). O valor de cada voucher pode variar entre os 30 mil e os 150 mil euros, estando previsto o montante estipulado ser disponibilizado em quatro tranches.

"Com esta medida, procuramos criar condições para que as incubadoras reforcem a sua capacidade e os seus recursos humanos e digitais com vista a um crescimento inclusivo e sustentável. É muito importante apoiar estas organizações na obtenção de novos recursos e condições para suportarem da melhor forma o crescimento das nossas startups", comenta António Dias Martins, diretor executivo da Startup Portugal, entidade gestora dos fundos, citado em comunicado.

Neste sentido, as despesas elegíveis para acesso aos vales incluem "custos com pessoal técnico diretamente afeto à implementação do projeto"; "despesas com acreditação ou certificação tecnológica de recursos humanos"; "aquisição de serviços externos especializados para a prossecução dos objetivos do projeto"; "aquisição ou aluguer operacional de equipamentos, bem como custos de licenciamento ou de subscrição de software, destinado às atividades a desenvolver no âmbito do projeto" e ainda "custos com a proteção/valorização de direitos de propriedade intelectual".

Com uma dotação total de 20 milhões de euros para atribuir até 2025, a medida dos Vales para Incubadoras e Aceleradoras, da Componente C16 do PRR, arranca assim para a primeira fase, com 10 milhões por destinar. De acordo com a promotora, o concurso decorrerá de forma contínua, até que a verba seja esgotada, à semelhança do que aconteceu com os Vouchers para Startups, e o processo de seleção será efetuado trimestralmente. O formulário para inscrição será publicado naquela data, na Plataforma de Acesso Simplificado.

No dia 20 de fevereiro, a Startup Portugal vai organizar um webinar online para apresentar a medida e responder a quaisquer questões das entidades interessadas.