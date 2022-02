Quatro projetos nacionais entre melhores soluções do mundo de impacto social

lampadas luz eletricidade ideia Home-Page-Hero-Image

Há quatro projetos nacionais entre as 40 melhores soluções do mundo de impacto social. ZoomGuide, Speak, Urban Platform e CycleAI estão entre os vencedores da mais recente edição dos World Summit Awards, plataforma internacional apoiada pelas Nações Unidas. As quatro ideias serão apresentadas em congresso mundial entre 22 e 24 de março, segundo anúncio feito nesta terça-feira.

As iniciativas portuguesas foram selecionadas entre mais de 290 nomeações de 182 países. Os projetos foram escolhidos por usarem de forma criativa a tecnologia, com soluções que inteligentes "que não deixam ninguém para trás, reforçando a conectividade e a sustentabilidade", refere em comunicado a Associação Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações (APDC), entidade portuguesa que liderou o júri nacional.

O projeto Speak foi um dos vencedores na categoria de inclusão e empoderamento, graças à ligação entre migrantes, refugiados e habitantes locais, promovendo a troca de experiências culturais e linguísticas.

Na categoria de governação e envolvimento dos cidadãos, o projeto Urban Platform foi um dos selecionados por fornecer aos decisores locais uma visão holística sobre o ambiente urbano inteligente.

Na secção de cultura e turismo, a Zoomguide levou um dos prémios por causa do guia alimentado por inteligência artificial, que permite aos turistas explorar cidades e lugares de importância turística ou cultural através de métodos de pesquisa inovadores.

Na categoria de jovens inovadores, o projeto CycleAI foi distinguido por capacitar os utilizadores da micromobilidade para a sua segurança. Esta startups mostra as rotas mais seguras e fiáveis para pedalar ou andar de trotineta da forma mais segura possível.