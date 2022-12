RealFevr estreia-se em relvado espanhol com NFT exclusivos dedicados à Copa del Rey

O fundador e CEO da RealFevr, Fred Antunes © Direitos Reservados

Depois de captar dez milhões de euros na última ronda de investimento, a RealFevr conseguiu expandir os seus colecionáveis digitais à Copa del Rey. A startup portuguesa, dedicada à comercialização de NFT de futebol em formato vídeo, fez saber esta terça-feira que fechou uma parceria de três anos com a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), o órgão máximo da modalidade no país vizinho, para gamificar os momentos históricos e icónicos da Taça do Rei de Espanha.

"O progresso é conseguido com um passo de cada vez. E hoje, orgulhosamente, afirmamos estar um passo mais próximos da implementação daquilo que é a nossa visão, não apenas como empresa, mas também como contribuintes ativos para esta revolução digital na indústria do desporto", destaca Fred Antunes, CEO da RealFevr, citado em comunicado

Diego Maradona, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, David Beckham, Andrés Iniesta e Gareth Bale estão entre os craques mundiais que participaram na competição, que contará daqui em diante com colecionáveis exclusivos de alguns dos momentos mais marcantes. Para tal, a RealFevr disponibiliza uma plataforma que permite aos fãs comprar packs digitais, colecionar momentos de vídeo históricos e vender os mesmos no marketplace.

A Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) torna-se, assim, na primeira federação nacional de futebol no mundo a criar colecionáveis digitais oficiais de uma das suas competições, como parte da estratégia de profissionalização, modernização e digitalização da organização. A primeira coleção de momentos RealFevr x RFEF será lançada ainda em 2022.

"O nosso acordo com a RealFevr representa excelentes notícias para os fãs da Copa del Rey em todo o mundo e permitir-nos-á partilhar com eles momentos históricos da competição que serão únicos em todo o ecossistema Web3 graças à experiência da Realfevr e à sua magnífica comunidade de utilizadores", comenta o diretor de marketing da RFEF, Rúben Rivera.

Valorizada em 60 milhões de euros, a startup portuguesa posiciona-se atualmente como uma das empresas mais experientes nesta indústria, tendo lançado e esgotado quatro coleções de momentos, representando isto mais de 145 mil packs vendidos desde o lançamento da primeira edição.