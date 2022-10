Road 2 Web Summit. Já são conhecidas as 100 startups que vão representar Portugal

Startups reuniram-se na quinta-feira com o Presidente da República © Direitos Reservados

A Startup Portugal já deu a conhecer as startups escolhidas para representar Portugal na sétima edição da maior cimeira tecnológica do mundo, através do programa Road 2 Web Summit (R2WS). No conjunto, salta à vista uma representação significativa de jovens empresas nas áreas de Inteligência Artificial (IA), fintech, medtech e pharma, com cerca de metade a estarem fora da grande Lisboa. Globalmente, estas startups já levantaram mais de 11 milhões de euros.

Lista das 100 startups que vão representar Portugal na Web Summit

"Queremos que as startups que estão este ano a participar no programa, se inspirem nos exemplos de outros fundadores do nosso ecossistema que já conquistaram o estatuto de unicórnio", disse António Dias Martins, diretor executivo da Startup Portugal, no encontro das startups portuguesas participantes no R2WS com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que decorreu ontem, no Museu Nacional dos Coches, em Lisboa.

O programa tem como objetivo promover a participação de empreendedores e startups do ecossistema português de elevado potencial na feira de inovação, com condições especiais e suporte à sua preparação na abordagem à conferência, através de um bootcamp.

Segundo a Startup Lisboa, na edição deste ano foi reforçada a presença de "startups de impacto, startups fundadas por minorias sub representadas na comunidade empreendedora portuguesa ou startups com fundadores impactados pela guerra na Ucrânia", tendo sido ainda atribuídos 25 packs alpha totalmente gratuitos a fundadores que se enquadram numa destas categorias.

"Tendo feito o Road 2 Web Summit em 2016, sei o valor e as oportunidades que isso pode trazer quando se é um fundador de uma startup em early stage. É preciso ser corajoso para começar a sua própria empresa, mas ter um apoio incrível de entidades como a Startup Portugal cria uma comunidade que torna toda a jornada divertida e emocionante. A qualidade das startups este ano é incrível e ter foco em fundadores no espaço de impacto e em comunidades sub-representadas é extremamente importante, à medida que a tecnologia se torna uma participante maior na resolução de alguns dos maiores problemas da sociedade", explica Ricardo Lima, head of startups da Web Summit.

O R2WS contou nesta edição com o apoio da Galp Upcoming Energies, que atribuirá dois prémios no valor total de 20 mil euros, à startup mais promissora e à startup com melhor desempenho no bootcamp e no evento, que decorre entre os dias 1 e 4 de novembro, em Lisboa,