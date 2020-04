Santa Casa tem 100 mil euros para tecnologia de combate ao isolamento dos idosos

A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa já abriu as candidaturas para o “Santa Casa Challenge Covid-19”, um programa que premeia a inovação social ou ambiental digital é dedicado em especial às necessidades específicas dos idosos em situação de confinamento profilático ou isolamento social provocada pelo COVID-19.

Os projetos, de acordo com o comunicado, podem apresentar as suas candidaturas até ao dia 29 de abril, sendo que as “soluções apresentadas podem resultar de novas ideias já testadas e exequíveis do ponto de vista tecnológico ou da adaptação de soluções já existentes ou disponíveis no mercado e que estão a ser utilizadas noutros contextos”. Os vencedores vão ser conhecidos a 12 de maio.

“Após a candidatura submetida, um júri composto por elementos da SCML pré-selecionará 10 projetos para um pitch online, a acontecer no dia 12 de maio. No final é atribuído um prémio total de 100 mil euros, distribuído por até quatro soluções digitais”.