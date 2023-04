Sapatos feitos de canábis? Já existem e têm assinatura portuguesa

Cada par de ténis Weedo contém entre 400 e 500 gramas de canábis CBD © Pixabay

A startup portuguesa 8000Kicks, focada no fabrico de sapatos de cânhamo, a fibra natural mais resistente e sustentável do mundo, proveniente da canábis, acaba de anunciar o futuro lançamento do Weedo, o primeiro sapato no mundo confecionado com a flor daquela planta.

Este novo modelo, cuja edição é limitada, surge em tom de brincadeira e em resposta à comum pergunta dos clientes de se podem fumar os sapatos. Porém, ainda que cada par de ténis contenha efetivamente entre 400 e 500 gramas de canábis CBD, não se destinam ao consumo.

Na sua constituição, o Weedo conta com outros materiais sustentáveis, como algodão e cânhamo, e a cola usada para unir os materiais é à base de água, "para garantir que o sapato é vegan e sustentável", explica a marca.

Quanto ao processo de produção, a nova criação é feita totalmente à mão, podendo cada par de sapatos levar até 30 horas a ser confecionado. Ainda sobre este tópico, a 8000Kicks explica que "foi necessário um moedor industrial para triturar a flor de canábis em pedaços pequenos, que foram posteriormente costurados manualmente".

Fruto do "compromisso com a inovação e a procura dos clientes", o lançamento do Weedo resulta de uma parceria com a Royal Queen Seeds e a Nisiseltor Studio, que teve a seu cargo a execução. "Acreditamos que este projeto irá surpreender o nosso público que procura um par mais excêntrico", comenta Bernardo Carreira, CEO da startup, citado em comunicado.

Segundo nota a empresa, o modelo foi idealizado para colecionadores devido ao seu material único e não convencional. Devido aos altos custos e à mão de obra especializada necessária, haverá apenas 100 pares do Weedo disponíveis, com um preço estimado entre mil e 1500 euros.