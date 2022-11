Sensei é a primeira scaleup a integrar o programa da Fábrica de Unicórnios

Os fundadores da Sensei © Direitos Rervados

A portuguesa Sensei, que desenvolveu uma tecnologia que possibilita que lojas físicas se tornem autónomas, permitindo aos consumidores fazer compras sem scan, pagamentos físicos ou caixas de checkout, foi a primeira startup selecionada para integrar o Scaling Up Program da Fábrica de Unicórnios.

O anúncio foi feito pelos promotores na manhã desta quarta-feira, durante uma sessão na Web Summit para assinatura do contrato com os parceiros estratégicos (Google, Galp, Delta Cafés, Cuatrecasas, Fidelidade, BPI e PwC). A primeira edição do programa, destinado a apoiar scaleups a acelerar os seus negócios e a internacionalizarem-se, tem candidaturas abertas até final do ano e arranca no início de 2023.

Fundada em 2017 por Joana Rafael, Nuno Moutinho, Paulo Carreira e Vasco Portugal, a Sensei já captou um investimento total de 6,1 milhões de euros - assegurados pela Techstars, Seaya Ventures, Iberis, Bright Pixel, Ideias Glaciares e a alemã Metro AG - e ambiciona agora entrar em cinco novos países e crescer a sua equipa de 36 para 100 pessoas. Os membros fundadores já ganharam, inclusive, vários prémios, estando o seu projeto sob holofotes internacionais.

"Já participámos em vários programas de aceleração internacionais e, hoje, temos a honra de ser a primeira empresa a juntar-se ao primeiro programa em Portugal focado em scaleups." Joana Rafael, COO e cofundadora da Sensei.

"Em 2021, a equipa fundadora da Sensei ganhava o Prémio João Vasconcelos - Empreendedor do Ano. Hoje, damos este passo com a Sensei que se tem provado uma das scaleups mais promissoras do ecossistema e que, para além disso, já tem também resultados comprovados com vários clientes como a Galp e a Sonae", diz Gil Azevedo, diretor executivo da Startup Lisboa e da Fábrica dos Unicórnios.

Segundo detalha a organização em comunicado, o Scaling Up Program, que terá uma duração de oito meses, permitirá aos participantes "adquirir competências críticas e ferramentas para uma liderança de sucesso, promovendo parcerias chave, networking e execução através de orientação estruturada e apoio de especialistas, mentores e o know-how de uma lista de mais de 30 das empresas mais relevantes em Portugal e de acesso a investimento, de uma rede de mais de 20 investidores".

O projeto da Fábrica de Unicórnios foi apresentado ao público no passado dia 27 de outubro, no Hub Criativo do Beato, tendo sido anunciado pelo presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, um investimento inicial de 8 milhões de euros para apoiar projetos do ecossistema de empreendedorismo.