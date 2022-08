Serviço de assistência médica em viagem da israelita Air Doctor chega a Portugal

A aplicação da startup israelita Air Doctor © Direitos Reservados

Portugal já faz parte da rota de atuação da startup israelita de assistência médica em viagem Air Doctor. Esta integração acontece após a empresa ter participado na segunda edição do programa Aceler@tech - programa de aceleração da Associação Acredita Portugal, apoiado pelo Turismo de Portugal - e conquistado o segundo lugar, entre os 20 projetos selecionados a nível mundial.

Isto significa que, a partir de agora, todos portugueses que estejam fora do país passam a poder estar em contacto com o médico mais apropriado às suas necessidades e ter acesso a uma consulta online ou presencial, de forma gratuita, tendo ou não seguro de saúde

"Quando um viajante adoece no estrangeiro, muitas vezes, a única opção de atendimento que dispõe é de um hospital local onde o funcionamento do sistema de saúde e a língua não são aqueles a que está habituado, o que dificulta todo o processo de acompanhamento, especialmente se se tratar de uma emergência. E é neste sentido que surge a Air Doctor: queremos garantir que qualquer pessoa que viaja para fora do seu país tem a possibilidade de aceder a um serviço de consultas de variadas especialidades, tanto online como em clínicas privadas e na sua língua materna. Desta forma, simplificamos a sua assistência, melhoramos a qualidade e reduzimos a pressão sobre os recursos de emergência locais", explica Jenny Cohen Derfler, CEO e fundadora da startup, citada em comunicado.

Fundada em 2016, a Air Doctor propõe-se a eliminar barreiras entre seguradoras, médicos e turistas, de modo a oferecer um serviço de saúde universal, disponível em 15 das principais línguas e entre variadas especialidades. Atualmente, está disponível em 75 países e conta com mais de 20 mil médicos na sua rede global.

A nível nacional, embora já disponha de uma rede consolidada de médicos e especialistas, a empresa israelita pretende expandi-la, bem como aumentar a sensibilização do público português no caso de necessitarem de apoio médico fora do país.