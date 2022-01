SheerMe entra no Brasil e acumula quase um milhão de investimento

Equipa da SheerMe conta com 22 elementos. © DR

A plataforma de beleza e bem-estar SheerMe está a acelerar a sua expansão internacional. A startup portuguesa entrou em dezembro no mercado brasileiro e já acumulou cerca de um milhão de euros de investimento. A tecnológica portuguesa está em dois programas de aceleração internacionais e tem parcerias com Google, Meta (dona do Facebook) e L'Oréal Profissional Paris, segundo comunicado divulgado no final da semana passada.

O reforço do investimento "foi direcionado para o crescimento da equipa interna de produto e de marketing, dando início ao plano de internacionalização da empresa", refere o líder da empresa, Miguel Alves Ribeiro, citado em comunicado. Atualmente, a equipa da SheerMe conta com 22 pessoas e mais de 40 mil serviços registados.

Depois do Brasil, a startup vai lançar digitalizar o negócio dos estabelecimentos de beleza e bem-estar em Espanha, a partir de março de 2022.

Através de uma página na internet, qualquer pessoa pode descobrir, marcar e pagar por sessões em estabelecimentos de beleza, de promoção de serviços de cuidado físico e também de spas, massagistas e osteopatas. Os consumidores, sempre que efetuam uma marcação através da SheerMe, recebem uma percentagem do valor da sua marcação de volta na sua carteira digital para ser usada num próximo agendamento.

Os comerciantes inscritos na plataforma não têm custos fixos: apenas têm de pagar uma comissão por cada negócio concretizado.

"A maior razão para esta tendência de marcações e pagamentos online não ter tido sucesso é pela oferta de empresas de agendas digitais e marcações online estarem baseadas num modelo SaaS (Software as a Service) e que tem um custo fixo mensal, que como esta Área de beleza e bem-estar ainda não se digitalizou, resiste a pagar por algo que não sabe se terá retorno. Isto faz com que a oferta de marcações online seja reduzida, levando os clientes a continuarem a usar os meios tradicionais, como a chamada telefónica que não são eficientes nem para o cliente, nem para o comerciante", explica Miguel Alves Ribeiro.

A startup fundada em julho de 2020 também tem conseguido parcerias a nível internacional. Desde novembro, qualquer utilizador pode fazer marcações diretamente numa pesquisa no Google, Google Maps, Facebook e Instagram. A culpa é da integração no Google e nas plataformas da Meta (Facebook e Instagram).

A empresa portuguesa também tem uma parceria com a L'Óreal Profissional Paris, que coloca automaticamente 10 euros no saldo dos novos utilizadores.

A SheerMe também tem crescido à conta da presença em dois programas de aceleração: é acompanhada pelo grupo Meta e também está envolvida na iniciativa norte-americana Plug and Play Venture Capital.

Nos próximos três anos, a SheerMe pretende ser uma das três principais plataformas a nível mundial na área de beleza e bem-estar.