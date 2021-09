SheerMe está a contratar e oferece desconto de 10 euros a novos utilizadores

Fundadores da SheerMe: Vladyslav Chernyshov, Miguel Saraiva, Miguel Alves Ribeiro e Karly Ribeiro. © DR

Dinheiro Vivo 07 Setembro, 2021 • 18:47 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A SheerMe, plataforma portuguesa de beleza e bem-estar que pretende impulsionar a adoção do digital no setor, esta a comemorar um ano e conta já com mais de cinco mil utilizadores registados e 100 mil acessos mensais. E durante o mês de setembro, está a oferecer um desconto de 10 euros a todos os novos utilizadores para usarem na sua primeira marcação com pagamento online.

Em comunicado, a empresa explica que sempre que um novo utilizador se registar na plataforma, a sua carteira virtual será automaticamente carregada com 10 euros que poderão ser utilizados em mais de 500 espaços. Os espaços que aceitam pagamentos online podem ser encontrados na plataforma através de um filtro na página de pesquisa. Além disso, cada um destes salões que aceitam pagamentos online dão, também, cashback., ou seja, "todos os serviços marcados através da SheerMe dão ao utilizador um desconto no valor de 10% para uso numa próxima marcação", sublinha a empresa.

Com um ano no mercado, a plataforma aproveitou para dar a conhecer alguns números sobre o comportamento dos consumidores online. Assim, as mulheres representam 89% das marcações feitas através da SheerMe, sendo que 49% são do Norte e 38% da grande Lisboa. Destaque, ainda, para os 17% de utilizadores estrangeiros.

Os serviços de beleza são os mais procurados, correspondendo a 60'% das marcações, sendo que o valor médio dos serviços agendados através da plataforma ronda os 50 euros.

"Como não é comum os salões terem preçários ou lista de serviços, as pessoas estão a descobrir serviços em salões que não sabiam que eles tinham. Percebemos que os utilizadores que marcam online gastam 60% mais do que nas marcações por telefone ou presenciais, porque conhecem mais serviços e alguns deles que nem sabiam que os espaços disponibilizavam", refere o CEO da SheerMe, Miguel Alves Ribeiro, citado na nota de imprensa.

A plataforma conta já com mais de 7.500 espaços listados, em todo o país, e o objetivo, ainda em 2021, é chegar aos 10 mil, três mil dos quais com marcações online. A startup dá ainda conta que pretende crescer a equipa, através do recrutamento de dez pessoas, até ao final do ano, para reforçar as equipas de desenvolvimento, da área comercial, de suporte e marketing. As vagas podem ser consultadas aqui.