Sistema para monitorizar plantações de milho em desenvolvimento em Coimbra

Dinheiro Vivo/Lusa 17 Abril, 2023 • 11:29 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Uma investigação em curso na Universidade de Coimbra (UC) pretende desenvolver um sistema que, aliando a robótica à agricultura de precisão, monitoriza e deteta anomalias precoces nas plantações de milho, anunciou esta segunda-feira a instituição.

Em nota de imprensa enviada à agência Lusa, a UC explicou que o projeto GreenBotics (Sistema Robótico Inteligente para Agricultura Digital) combina robótica e agricultura de precisão para "responder a uma série de desafios relacionados com a aplicação de novas tecnologias na monitorização precisa de plantações de milho".

Citado na nota, Cristiano Premebida, investigador do Instituto de Sistemas e Robótica da UC e professor do Departamento de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores (DEEC) da Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCTUC), frisou que o projeto passa pela criação de um sistema assente em técnicas de aprendizagem computacional (inteligência artificial), robótica de campo, drones (veículos aéreos mão tripulados) ou deteção remota por satélite.

Outras tecnologias incluem a utilização de câmaras multiespectrais (que permitem a captação de imagens em diferentes comprimentos de ondas eletromagnéticas, seja luz natural, infravermelhos ou ultravioleta), uma rede de sensores e a automatização de máquinas agrícolas, adiantou.

O GreenBotics "irá possibilitar a deteção precoce de anomalias em plantações de milho, permitindo conter e controlar os malefícios numa fase em que estes ainda representem um impacto diminuto em termos económicos e ambientais", observou Cristiano Premebida.

No projeto participam 18 investigadores do ISR, do Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores de Coimbra (INESC Coimbra), Escola Superior Agrária de Coimbra, Centro de Estudos de Recursos Naturais, Ambiente e Sociedade (CERNAS) e do Spotlite, sistema de monitorização da empresa Aethra.

Participam ainda, como entidades parceiras, a Direção Regional da Agricultura e Pescas do Centro, a Universidade de Loughborough (Reino Unido) e o CNRS/GeorgiaTech Lorraine (França).