Solução inovadora para eSports vale investimento de um milhão a startup de Braga

A Anybrain é uma startup de Braga que desenvolveu uma solução inovadora para a multimilionária indústria dos eSports. A tecnologia nascida em Portugal permite identificar jogadores com problemas prevenir fraudes, controlar idades e detetar fadiga nos praticantes. Graças a esta solução, a Anybrain acaba de receber um investimento de um milhão de euros da parte do fundo de capital de risco Trust eSports, segundo o anúncio feito esta segunda-feira.

“Após mais de quatro anos de investigação e desenvolvimento, estamos muito orgulhosos e entusiasmados por abrir a nossa tecnologia à indústria global de jogos e eSports”, avança André Pimenta, CEO e co-fundador da Anybrain, citado em nota de imprensa.

A tecnologia da Anybrain é um software as a service que analisa os dados comportamentos associados à interação homem-computador e destina-se aos estúdios de videojogos. A próxima etapa passa por fornecer aos estúdios “soluções fáceis de integrar e compatíveis com as principais plataformas de desenvolvimento de jogos”, nomeadamente, Unreal Engine, Unity, Source e Cry Engine.

Ao apostar na Anybrain, a Trust eSports fez o seu quinto investimento em menos de um ano. “Há ainda vários problemas no universo dos eSports. Quando falamos em competições online, surgem muitos desafios em termos de segurança e justiça”, nota Matthieu Dallon, sócio fundador da Trust eSports, que aposta em startups europeias e norte-americanas. Para o fundo, “as soluções fornecidas pela equipa altamente qualificada da Anybrain têm potencial para se padronizar e contribuir para políticas mais responsáveis na indústria do jogo”.

Nascida em agosto de 2015 com o nome Performetric, a Anybrain conta com antigos alunos da Faculdade de Engenharia da Universidade do Minho entre os fundadores. Em 2015, no início da investigação, esta startup recebeu investimento dos fundos de capital de risco Hovione Capital e EggNEST.