Solução portuguesa contra Alzheimer ganha prémio na Letónia

Depois de um prémio de dois milhões de euros do programa de aceleração EIT Health, a startup portuguesa iLoF voltou a ser distinguida, desta vez na Letónia. A solução portuguesa para combater a doença de Alzheimer através de inteligência artificial ganhou o prémio para melhor startup no Digital Freedom Festival na competição organizada pela aceleradora holandesa Rockstart.

Com esta vitória, esta spin-off do instituto INESC TEC-Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência está à beira de entrar no próximo programa de aceleração da Rockstart, com a duração de seis meses.

Caso consiga esse objetivo, a iLoF vai ter acesso a um prémio de 20 mil euros, a oferta de espaço de escritório no valor de 80 mil euros e ainda a mais de 50 ferramentas de apoio ao desenvolvimento de negócio no valor de 100 mil euros. Já depois deste programa de aceleração e se for selecionada, a iLoF será elegível para receber um apoio em futuro investimento entre 500 mil e um milhão de euros.

Para combater a doença de Alzheimer, a iLoF recorre a um “sistema portátil” que serve de arquivo a “impressões digitais” de várias doenças neurodegenerativas e permite “testes rápidos e pouco invasivos” em doenças como o Parkinson ou tumores cerebrais”.

Esta startup participou no Elevator Future Pitch, organizado pelo Dinheiro Vivo na mais recente edição da Web Summit.

iLoF combate Alzheimer através do uso da Inteligência Artificial e Fotónica

O Digital Freedom Festival decorreu em Riga, Letónia, nos dias 14 e 15 de novembro. O Dinheiro Vivo acompanhou este evento na edição passada.

Digital Freedom. Neste festival há banhos de gelo, política e meditação