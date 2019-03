Spall’s. A batata-doce dos surfistas que já chegou aos hotéis CR7

Duarte Guerra Pinto quer transformar os pacotes de batatas fritas num produto que todos podem comer. Este fazedor lançou no ano passado a Spall’s, marca que vende batata-doce frita com sal marinho e alecrim em pacotes com 125 e 250 gramas em mais de 60 pontos de venda em quiosques e minimercados de norte a sul do país.

Com investimento inicial de 25 mil euros, estes pacotes deverão chegar ainda este ano às prateleiras dos supermercados.

A Spall’s reúne produtos de todo o país: “A batata-doce vem de Aljezur, o sal marinho fino é de Tavira e o alecrim vem do oeste.” A fábrica das batatas fica em Anadia, distrito de Coimbra. Cada batata tem “um terço do sal da concorrência” e o corte é mais fino.

Os surfistas são, para já, o foco deste negócio. “São obcecados pela comida saudável e sabem que, quanto melhor for a comida, mais eles se divertem na água.”

É por causa disso que Duarte Guerra Pinta tem levado a moto com reboque a vários eventos, como a etapa portuguesa na liga mundial de surf, em Peniche.

A batata-doce, acrescenta este fazedor, “é muito apropriada para a prática daquele desporto, porque liberta energia de forma constante e deixa o corpo saciado durante várias horas, o que é crucial para os surfistas”.

A ideia da Spall’s nasceu em 2017, após uma visita de Duarte Guerra Pinto a Aljezur, a terra da batata-doce. “Fiquei fascinado com a quantidade de possibilidades só com aquele produto: começa na sopa e acaba na sobremesa e pelo meio há pratos principais como o bacalhau e a piza.”

Este fazedor ficou “ainda mais fascinado com as propriedades e as vitaminas” deste produto. O antigo corretor contou com o apoio de um amigo, que ficou com 10% do capital da Spall’s e que o ajudou a encontrar uma fábrica.

Com formação em Teologia, Duarte Guerra Pinto acredita que a Spall’s pode chegar a mercados como a Noruega e a Suécia, “que são muito fãs” da batata-doce.

Com 30 mil pacotes já vendidos, estas batatas-doces fritas já são utilizadas como aperitivo no hotel Pestana CR7 de Lisboa e também vão fazer parte do serviço de catering dos camarotes do Estádio da Luz, na próxima semana, durante os primeiros dois jogos de apuramento da seleção portuguesa para o campeonato da Europa de 2020.

Até ao final deste ano, este fazedor quer vender 90 mil pacotes de batatas.