Sr. Jorge. Arte de comunicar ajuda empreendedores a expandir negócios

A CEO e fundadora da Sr. Jorge, Letícia Suher © Direitos Reservados

Comunicar uma marca pode ser um desafio, sobretudo quando se pisa em terreno desconhecido. Foi a pensar nesses casos que, em 2019, Letícia Suher, publicitária brasileira com mais de 20 anos de carreira, fez as malas e voou rumo a Portugal para criar o seu negócio de sonho: uma consultora que ajuda empresas a expandir as suas operações para outros países. Inspirada no Castelo de São Jorge, ainda que com um traço humanístico, a Sr. Jorge, que conta com sede em Setúbal e uma sucursal em São Paulo, já conduziu a migração de oito companhias entre os países irmãos, tendo gerado, desde o início de atividade, mais de 20 milhões de euros em negócios para os seus clientes.

Entre os casos portugueses que viram no Brasil uma terra de oportunidades e que recorreram aos serviços da Sr. Jorge para concretizar as metas estão a Open Learning School, rede de escolas de "aprendizagem aberta" liderada pelo professor José Pacheco, e a Swood, startup financeira que criou uma solução que permite às empresas oferecer benefícios flexíveis aos seus colaboradores.

Para ambas, foi feito um estudo de mercado e o planeamento do negócio, a fim de identificar as oportunidades, mas também as possíveis ameaças. Depois, "posicionámos as marcas, através de diversas iniciativas", explica a também CEO da consultora, em conversa com o Dinheiro Vivo. Em sentido contrário, seis empresas brasileiras também se instalaram em Portugal, à boleia da Sr. Jorge, com especial destaque para o segmento dos cosméticos e beleza.

O movimento não é estritamente pendular, nota Letícia Suher, dando conta de que a sua agência já impulsionou a internacionalização de uma outra marca portuguesa para o Dubai, da mesma forma que deu suporte à Iron Studios, especialista em estátuas colecionáveis, neste processo, por toda a Europa.

Para Letícia Suher, o mercado pede negócios como o seu, que, através de uma "visão 360", consigam "promover inteligência e dar resultados para empresas de pequeno, médio e grande porte". A empreendedora descreve a Sr. Jorge como uma agência "sem barreiras, capaz de desenvolver toda a componente estratégica de marcas de qualquer parte do mundo". E isso só é possível graças à equipa multicultural, composta atualmente por 25 colaboradores (seis em Portugal e 19 no Brasil), que, apesar de ter dois espaços físicos à sua disposição, é livre para trabalhar de forma totalmente remota.

Entre Setúbal e São Paulo, a consultora tem na carteira 16 clientes que, a par de ajuda no processo de expansão, procuram uma comunicação full service - nomeadamente empresas de serviços ligadas à área de Recursos Humanos. Também estes têm opção de escolha entre o digital e presencial.

Em forma de balanço, a fundadora diz que o projeto "tem crescido muito nos últimos três anos" e que, ao longo de 2022, foram conquistados clientes com investimento de media maior, tendo a faturação da Sr. Jorge subido 60% face a 2021. A empresária revela que, dos mais de 20 milhões de euros gerados para os clientes desde 2019, a maior fatia do bolo diz respeito à atividade em solo português.

Para o ano que se avizinha, o foco será "fomentar novos negócios dentro dos clientes" que a consultora já atende, mas também captar novos. Já em janeiro, os escritórios abrem portas a mais cinco colaboradores, que vão contribuir para que "daqui a cinco anos a Sr. Jorge esteja dez vezes maior".