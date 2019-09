Startup britânica vence Free Electrons

A startup britânica Ev.energy, que desenvolveu uma aplicação para smarthphones que controla automaticamente os carregamentos de um veículo elétrico e permite aos condutores reduzirem custos e as emissões de carbono, foi a grande vencedora do programa de aceleração criado por várias elétricas mundiais incluindo a EDP, o Free Electrons.

A aplicação móvel criada pela firma britânica permite também gerir os “carregamentos de veículos nas residências, evitando picos de consumo e tornando a carga e a fatura mais eficientes. O software já está a ser utilizado por uma das marcas de automóveis elétricos líderes do mercado”.

A Ev.energy recebe um prémio monetário de 200 mil euros, de acordo com o comunicado enviado às redações pela EDP. “Para além do prémio financeiro, que ajudará a equipa a acelerar o seu crescimento, todas as startups concordam que a verdadeira recompensa do Free Electrons é poderem desenvolver projetos com 10 das maiores empresas do setor da energia. A EDP desenvolveu pilotos com 9 das 15 startups finalistas que, desta forma, conseguiram ter acesso privilegiado às unidades de negócio da empresa e puderam mostrar as suas soluções inovadoras”.

Ainda durante este programa de aceleração, e entre todas as participantes, foram desenvolvidos 58 projetos-piloto, que vão permitir “às startups fechar negócios com as elétricas. Há também a possibilidade de vir a fechar investimentos com as equipas que participaram no programa”.