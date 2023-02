Startup de Braga capta 2,3 milhões para combater solidão de idosos na Europa com tecnologia

Sioslife quer contribuir para a inclusão social e digital dos idosos, através de sistemas interativos © Direitos Reservados

A Sioslife, startup bracarense focada em combater a solidão de pessoas idosas através sistemas interativos de inclusão social e cuidado remoto, anunciou esta quinta-feira que fechou uma ronda de investimento Serie A no valor de 2,3 milhões de euros, que vai servir para expandir a operação para outras regiões da Península Ibérica, inovar nos produtos e duplicar a equipa em 2023. Entre os investidores estiveram António Murta, a 3xP Global, a Subvisual e o Fundo de Inovação Social.

Presente em mais de 500 instituições em Portugal e na Galiza, a agetech portuguesa propõe-se a "transformar o paradigma do cuidado", através de um software que oferece aos profissionais um ambiente digital para trabalharem a socialização e a saúde mental e física dos idosos, e de plataformas para o desenvolvimento do apoio domiciliário remoto. Neste processo são incluídos os profissionais, o utente e respetivos familiares e amigos, seja num ambiente de casa, numa instituição de cuidado e saúde ou através de programas de apoio e desenvolvimento social da administração pública.

"Durante o período de confinamento, a Sioslife foi uma ferramenta essencial no dia-a-dia, fornecendo ferramentas de estimulação e inclusão social aos mais idosos, ferramentas de trabalho digital e remoto aos profissionais de saúde e cuidado, e conforto aos familiares e amigos dos utentes. Só no primeiro mês de pandemia, registamos um aumento superior a 150% no número de familiares registados e a utilizar a nossa aplicação móvel", nota Jorge Oliveira, citado em comunicado.

Apesar de ter como objetivo consolidar a posição no mercado nacional, a bracarense revela que "todos os investimentos têm como principal foco a internacionalização". Assim, a ronda que acaba de fechar vai permitir acelerar o seu percurso, nomeadamente "com a ativação de canais de distribuição e contas de maior dimensão".

A par, o capital angariado servirá para desenvolver novas componentes de produto em áreas como a Transformação Digital dos Serviços - através da melhoria do processo de planeamento, registo e monitorização do cuidado de forma totalmente automatizada, e integração de forma ativa da pessoa idosa no processo - e a Saúde Digital Descentralizada, alavancada pela videoassistência e a telemonitorização

Já no que ao recrutamento diz respeito, a empresa avança que pretendem contratar para várias posições, tendo a ambição de duplicar a atual equipa de 20 colaboradores nos próximos meses. Desenvolvimento de produto, vendas, maketing e comunicação são algumas das áreas para as quais a Sioslife vai abrir vagas.