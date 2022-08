Startup de marketing de influência capta 770 mil euros para investir em Inteligência Artificial

A SocialTalk foi fundada por Francisco Ascensão (CEO) e Tiago Oliveira (CTO), respetivamente © DR

A startup portuguesa SocialTalk - empresa de marketing de influência - conseguiu uma ronda de investimento no valor de 770 mil euros, com apoio da Insight Venture e do Fundo Green Insight I, para utilizar Inteligência Artificial (IA) de forma a acelerar a ligação a perfis de influenciadores que se adequem às marcas, revela a startup, em comunicado enviado esta quarta-feira às redações.

Na SocialTalk, a IA vai auxiliar na análise de publicações (os chamados posts) e do valor a pagar pela marca e no relacionamento entre o influenciador e a marca.

Os fundadores da empresa, Francisco Ascensão (CEO) e Tiago Oliveira (CTO), explicam que a empresa está "a desenvolver um motor de recomendação que sugere às marcas quais os influenciadores com que devem trabalhar", tendo em conta se "os seguidores se ajustam [ou não] ao público-alvo da marca". Os responsáveis contam que "a machine learning [é usada] para analisar [publicações] e ajudar a determinar o desempenho de cada influenciador, quanto uma marca deve pagar e a automatizar grande parte do processo de gestão do relacionamento".

Atualmente, qualquer empresa pode encontrar influenciadores de forma rápida, automática e a um preço competitivo. "O marketing de influência veio para ficar, pois uma recomendação de um influenciador é dos fatores que mais influencia nas decisões de compra de produtos e serviços", afirma a startup, em comunicado.

"Esta é uma área cuja faturação ainda é bastante elevada para as marcas", sublinham, acrescentado que "este é um caminho que outras áreas do marketing digital já fizeram". "Hoje em dia qualquer marca tem um CRM [gestão de relacionamento com o cliente] para gerir clientes, um software para gerir campanhas de marketing por email, redes sociais, um SEO [ferramenta de otimização para motores de busca], um programa de gestão de publicidade, entre outras. E já não se pagam centenas ou milhares de euros por mês como acontecia há alguns anos atrás", afirmam Francisco Ascensão e Tiago Oliveira. Assim, os clientes da SocialTalk vão poupar, em média, 80% do tempo e dos recursos, uma vez que terão acesso a mais informações do que as que se encontram disponíveis nas redes sociais.

De acordo com a CEO da Insight Venture, Mónica Cameira de Mendonça, "este é um projeto disruptivo, numa área que precisa de inovação e muita desmaterialização de processos". A Insight Venture está "a apoiar dois [fundadores] com uma enorme experiência, é mais um projeto que vai levar ainda mais longe a imagem tecnológica de Portugal", destaca Mónica Cameira de Mendonça.

A startup, fundada em junho do ano passado, quer chegar aos mercados internacionais e este investimento de 770 mil euros vai permitir que a equipa cresça para fora do país. O objetivo é chegar aos mercados da Europa, América Latina e América do Norte.