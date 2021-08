Startup do Porto cria sapatilhas sustentáveis inspiradas em regiões portuguesas

Ténis sustentáveis da startup Shoevenir © Facebook Shoevenir

Dinheiro Vivo/Lusa 20 Agosto, 2021 • 17:42 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A primeira coleção da Shoevenir, uma 'startup' incubada na UPTEC -- Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto, é feita com materiais reciclados e recicláveis e inspirada em cidades e regiões portuguesas.

Este projeto criado por Gonçalo Marques e Miguel Lopes, dois amigos de infância, "utiliza materiais amigos do ambiente, como cortiça reciclada, pele sintética e uma sola 100% reciclável", explica o comunicado divulgado da UPTEC.

A marca quer ainda "compensar a pegada carbónica da produção" com a plantação de uma árvore por cada par vendido.

Com a sua primeira coleção, a Shoevenir quer aliar "turismo, arte e sustentabilidade", lançando os primeiros modelos inspirados nas cidades do Porto e Lisboa e nas regiões dos Açores, Algarve e Madeira, "através das suas cores e detalhes".

Há ainda um sexto modelo, o 'Cloud', que é todo branco, e foi "desenhado para todos aqueles que querem criar a sua própria memória".

Para que "as memórias de um determinado lugar fiquem imortalizadas num 'sneaker', que faça relembrar locais, pessoas e histórias", a empresa convidou "alguns dos melhores artistas nacionais no campo da 'street art', artes plásticas e design, a criarem uma ilustração para cada lugar", explica o cofundador Gonçalo Marques, citado no comunicado.

Essa ilustração será aplicada no interior das sapatilhas e nos produtos complementares.

A ideia para a Shoevenir nasceu em 2019 e materializou-se com o registo da marca em Portugal e na União Europeia e com a parceria com a fábrica JOVAN.

A empresa foi selecionada, em 2020, para o programa StartUP Voucher, para o Tourism Explorers, coorganizado pelo Turismo de Portugal e para a Escola de Startups da UPTEC.

Será lançada, a 15 de setembro, uma campanha de 'crowdfunding', mas já podem ser feitas pré-reservas do produto no 'site' da marca.