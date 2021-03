Startup espanhola procura portugueses para ensinar inglês a crianças

Parte da equipa da Lingokids. © DR

Há uma startup espanhola que está à procura de portugueses para reforçar a equipa. A Lingokids é uma plataforma de aprendizagem de inglês para crianças dos 2 aos 8 anos e quer tirar partido do trabalho remoto. Os portugueses podem concorrer às mais de 20 vagas disponíveis na empresa fundada em 2016.

"Os postos de trabalho disponíveis direcionam-se sobretudo a perfis de engenheiros sénior: Tech Lead, peritos em desenvolvimento Full Stack, Backend (RoR), tecnologia móvel React Native, cientista de dados e um responsável pela ciência de dados e análise", assim refere o comunicado de imprensa divulgado esta quarta-feira.

Também há várias vagas nas áreas de marketing, conteúdos e recursos humanos. Todos os postos são remotos e as candidaturas podem ser feitas através desta página.

Atualmente, a Lingokids conta com mais de 25 milhões de utilizadores e é uma das startups de referência no mercado espanhol.

"Na Lingokids procuramos talento sem olhar a género, idade, proveniência ou trajetória, e esforçamo-nos para que cada pessoa possa dar asas ao seu engenho e criatividade. Adicionalmente, para atrairmos os melhores, oferecemos um salário e benefícios sociais apelativos, como seguro médico com modalidade de pagamentos flexíveis, aulas de idiomas gratuitas e formação paga, entre outras vantagens", explica Leticia Castro, chefe do departamento de pessoal da empresa, citada no documento.