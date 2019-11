Startup Lisboa abre concurso reabilitar futuro espaço no Hub do Beato

A Startup Lisboa, incubadora da capital, vai abrir esta segunda-feira, 11 de novembro, o concurso para contratar a empresa que vai ser responsável pela reabilitação e requalificação do edifício que vai ter no Hub Criativo do Beato. O processo de candidatura está aberto até 22 de novembro.

“O concurso visa a reabilitação do edifício e, para o efeito, a incubadora lança um concurso para a qualificação prévia de um conjunto de empresas que possam executar a empreitada. O edifício que vai ser reabilitado é o da antiga ‘fábrica de pão e de confeitaria’, um espaço com cerca de 7 mil metros quadrados e que será o futuro edifício da Startup Lisboa no Hub Criativo do Beato”, indica a incubadora em comunicado.

A Startup Lisboa indica ainda que a empreitada tem um preço base de cerca de 5,4 milhões de euros (mais IVA), sendo que o processo de seleção será assessorado pela SAVILLS Portugal e pela Macedo & Vitorino e associados. “Depois desta primeira fase, serão selecionadas até 10 empresas às quais será depois pedida a apresentação de uma proposta, face ao caderno de encargos e às especificações técnicas do edifício a reabilitar”.

O programa de concurso para a fase de qualificação vai ficar disponível a partir das 18:00 desta segunda-feira no site da Startup Lisboa. As obras de requalificação e reabilitação do espaço da incubadora no Hub do Beato devem arrancar até ao final do primeiro trimestre de 2020 e terminar no prazo máximo de um ano. “O calendário de execução da obra será definido no caderno de encargos, na segunda fase. A seleção dos candidatos será efetuada pela análise da respetiva capacidade técnica e financeira”.