Startup Lisboa abre portas a mais 32 startups, metade das quais internacionais

A Startup Lisboa abriu portas a mais 32 startups durante o segundo trimestre, metade das quais internacionais e 18% fundadas por mulheres. Com esta nova leva, a incubadora da capital sobe para 65 o número de projetos incubados este ano, aproximando-se do objetivo de duplicar o total de novos empreendedores apoiados para 80, barreira a qual deverá ser ultrapassada já nos próximos três meses, segundo previsões da associação.

"Historicamente, a Startup Lisboa tem apoiado, por ano, cerca de 40 novas startups. Este ano, reforçámos a nossa capacidade de apoio e definimos o objetivo de suportar mais de 80 novos projetos em fase inicial. Com este batch estamos a apoiar um total de 175 startups incubadas. Este crescimento deriva do nosso foco em expandir o ecossistema e o número de futuras empresas de sucesso, aproveitando também o forte interesse de fundadores internacionais por Portugal", explica Gil Azevedo, diretor executivo da Startup Lisboa e da Unicorn Factory Lisboa, citado em comunicado.

Os 32 projetos juntaram-se, assim, às mais de 140 startups até então incubadas e integraram a quarta edição do Rocket, um programa inicial de dez semanas para acelerar os conhecimentos dos fundadores sobre os temas mais relevantes para uma startup. Apesar de o período mínimo de incubação ser de um ano, a média tem-se fixado nos dois anos e meio.

"Além do objetivo de expandir a nossa capacidade de apoiar novos projetos, ambicionamos também ver crescer a diversidade dos empreendedores, fundamental para o ecossistema", nota o mesmo responsável.

O novo grupo é composto por startups tecnológicas de várias indústrias, entre as quais Web3, DeepTech, HRTech, MarTech, Gaming, em que metade dos projetos usam Inteligência Artificial (IA) como core do seu negócio. Faz saber ainda a Startup Lisboa que, das 32 novas incubadas, 68% já têm investimento levantado.

As 32 novas promessas

- 30 Birds (SaaS): Desenvolve avaliações de trabalhadores em tempo real, aumentando o envolvimento empresarial e a meritocracia. O bot Slack desta startup permite que os funcionários enviem elogios diários.

- Apogee Gaming (Gaming): Primeira equipa de eSports certificada como neutra em termos de carbono no mundo.

- Babell.Ai (AI): Cria software para traduzir conteúdos de vídeo educativo através de Inteligência Artificial (IA), tornando os vídeos nativos através da tradução de textos nos diapositivos e da utilização de clonagem de voz e sincronização labial.

- BettrAds (MarTech): Plataforma no code para automatização e otimização de campanhas digitais, gerando mais performance na aquisição de usuários através de Inteligência Artificial para agências e anunciantes de médio e grande porte.

- Bighub (E-commerce): Sistema de integração que, num único ecossistema, sincroniza com mais de 30 marketplaces, acelerando as vendas.

- Binedge.ai (DeepTech): Plataforma de software que permite aos utilizadores treinar, otimizar e implementar os seus modelos, ou modelos prontos a usar, em pequenos dispositivos.

- Bubbaleads (Generative AI): Assistente alimentado por Inteligência Artificial que ajuda as equipas a criar funis de alta conversão mais rapidamente.

- CanApply (EdTech): Tecnológica, localizada em Montreal, que, através da sua plataforma inteligente, tem como objetivo ajudar os estudantes internacionais a estudar no Canadá.

- CO2offset (SaaS): Solução SaaS que mede automaticamente o carbono capturado nas florestas. Ajuda a crescer e a manter as florestas, recompensando os proprietários de terras pela sua proteção de uma forma rápida, sem custos e escalável.

- Cooper Pet Care (Pet/Fintech): Plataforma móvel de cuidados para animais de estimação com um verificador de sintomas de Inteligência Artificial, consultas de televendas e o melhor seguro para animais de estimação da categoria.

- Digital Woof (EdTech / AI): Tirando partido de capacidades da Inteligência Artificial, a startup tem como objetivo promover um ambiente online seguro para crianças e populações vulneráveis, fornecendo uma identificação eficiente de ameaças e conteúdos educativos adaptados para resolver problemas distintos.

- Enpointe (E-commerce): Marketplace que permite aos criadores de redes sociais apoiar os produtos de forma autêntica, dando-lhes uma montra hiper personalizada.

- Explor (TravelTech): Solução que simplifica o processo de tomada de decisões dos viajantes durante as suas experiências no destino turístico, fornecendo recomendações baseadas no contexto sobre o que fazer e onde comer.

- Fungiball (Web3/ Gaming): Jogo de ténis imersivo que promove uma comunidade de jogadores e fãs de ténis, proporcionando uma oportunidade única para ganharem dinheiro e para os jogadores aumentarem a sua visibilidade e o seu fluxo de receitas.

- Gottaspace (CleanTech): Tem como missão transformar a entrega e devolução de encomendas com espírito comunitário, desbloqueando espaços subutilizados e criando oportunidades significativas para toda uma comunidade de interessados, de uma forma conveniente, económica e sustentável.

- Hints (Software): Assistente de Inteligência Artificial que interage com qualquer software e torna as ferramentas mais produtivas.

- Hollow (EdTech): Utilizando uma abordagem baseada em dados e aulas modulares, adaptados às necessidades dos alunos para maximizar tempo de estudo e classificações nos testes. Com as suas estatísticas de aprendizagem (IA), os alunos sabem até que ponto estão bem preparados e, com os seus vídeos e exercícios concebidos de forma interativa, os alunos mantêm-se motivados para aprender de forma independente.

- Jobrely (Recruitment): Alternativa ao contacto manual no LinkedIn, através da criação de uma reserva de candidatos de alta qualidade em grande escala.

- Kosmo (Marketplace): Ajuda os profissionais tech a mudarem-se para o Reino Unido, candidatando-se a um Visto de Talento Global, que lhes permite trabalhar, construir uma startup ou estudar no Reino Unido sem limites ou requisitos especiais.

- Kreo (Creator Economy): Plataforma de comunidade e descoberta de conteúdos que permite aos criadores se concentrarem na sua arte e criar ligações genuínas com fãs.

- Livuvo (E-commerce, Advertising & Marketing): Solução de software para a transmissão de vídeo em direto e gravado no comércio eletrónico, permitindo aos clientes experimentar os produtos e tomar decisões de compra mais seguras.

- Localist (Real Estate, Technology & Social Media): Plataforma de envolvimento da comunidade para construirmos juntos lugares melhores.

- Mysticswap (Web3): Apresenta-se como a maneira mais segura de negociar NFT e tokens Over-The-Counter (OTC).

- Neobiz Creative Games Studio (Gaming): Desenvolve conteúdos especiais para jogos digitais e para plataformas digitais ligadas à cultura portuguesa.

- NewTowner (Mobile App): Aplicação social e de eventos que ajuda nómadas digitais, expatriados e turistas recentemente deslocados a conhecerem outras pessoas, com sugestões personalizadas de eventos, locais e pessoas para conhecerem.

- Orbitas (Data Analytics): Assistente de dados inteligente que ajuda os analistas empresariais a responder a perguntas sobre dados e a produzir continuamente informações.

- R3chain (Web3): Plataforma para monitorizar o plástico desde as fontes de resíduos até à reciclagem, convertendo o plástico recolhido e reciclado em ativos plásticos digitais que as empresas podem comprar para compensar a sua pegada plástica, reunindo rastreios de ponta a ponta, Inteligência Artificial e tecnologia de blockchain para garantir a rastreabilidade e a transparência de todos os ativos plásticos criados na plataforma.

- VirtuaCrop (AgriTech): Pretende, através dos dados, capacitar os agricultores para tomarem decisões de gestão informadas, fornecendo um método fácil, intuitivo e acessível para os agricultores conhecerem melhor os seus solos.

- Wavi (AI): Plataforma de recomendação de conhecimentos que utiliza a Inteligência Artificial para tornar acessível a informação não estruturada da empresa.

- WeTransact (Software): Solução para empresas SaaS para facilitar a publicação em cloud marketplaces.

- Wonk (AdTech): Monitoriza audiências de publicidade out-of-home, medindo o impacto das campanhas, melhor rentabilizando os outdoors.

- Xpertify (Technology & Information): Plataforma, baseada em IA, para empresas de investimento.