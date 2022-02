Startup Lisboa ajudou a criar 4500 empregos em 10 anos

Diretor executivo da Startup Lisboa, Miguel Fontes. © Leonardo Negrão/Global Imagens

A Startup Lisboa contribuiu para a criação de mais de 4500 postos de trabalho numa década. A incubadora de startups atingiu nesta quarta-feira os dez anos de existência e fez um balanço do contributo para a economia portuguesa.

"Dez anos após a sua fundação, a Startup Lisboa soma já mais de 400 startups incubadas, selecionadas de um universo de mais de 4500 candidaturas, e mais de 250 projetos apoiados nos diferentes programas de aceleração e outras iniciativas", assim refere a associação liderada por Miguel Fontes em comunicado de imprensa.

Dos mais de 250 negócios criados, 70% ainda estão ativos e 5% foram vendidos a outras entidades. A taxa de "mortalidade" foi de 25%, bem abaixo dos habituais 90% no ecossistema empreendedor.

Os projetos incubados na associação obtiveram um total de 340 milhões de euros de investimento junto de sociedades de capital de risco. Até 2017, o valor captado era de 80 milhões de euros; ou seja, o montante quadruplicou nos últimos cinco anos.

A nível de emprego, os projetos incubados contribuíram para a criação de mais de 4500 postos de trabalho, número que triplicou nos últimos cinco anos.

A entidade nasceu em 2 de fevereiro de 2012 na rua da Prata, em plena Baixa de Lisboa, depois de ter sido fundada a partir do Orçamento Participativo de Lisboa e com a ajuda do IAPMEI e da Associação Mutualista Montepio. Atualmente, a incubadora é uma associação privada sem fins lucrativos. João Vasconcelos foi o primeiro diretor executivo da Startup Lisboa, tendo sido sucedido por Miguel Fontes, no início de 2016.

"A comunidade é a principal responsável pelo sucesso deste projeto, que se mede pelas conquistas do ecossistema que criámos e trabalhamos para alimentar. A nossa missão é a de edificar um ecossistema empreendedor vivo e dinâmico, e são os protagonistas [empreendedores, startups, parceiros, investidores] que merecem os parabéns", salienta o atual diretor executivo da Startup Lisboa, Miguel Fontes.

O próximo grande desafio da Startup Lisboa será a utilização de um espaço de sete mil metros quadrados no Hub Criativo do Beato. Neste edifício, a incubadora vai acolher empresas e startups em estado de maturidade mais avançado do que os projetos instalados nos dois edifícios que ocupa na rua da Prata.

A Startup Lisboa também pretende aproximar-se cada vez mais das universidades e institutos politécnicos, "de modo a promover uma cultura de empreendedorismo, motivando mais pessoas a se juntarem a este ecossistema".