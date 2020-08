Startup Lisboa procura as ideias mais saborosas para o futuro da restauração

A Startup Lisboa está à procura das ideias mais saborosas para o futuro da restauração e e da alimentação. Está em marcha a terceira edição do programa de aceleração From Startup to Table, que tem um total de 20 mil euros em prémios.

Na edição de 2020, este programa vai contar com apenas duas categorias, em vez das habituais três. Além de procurar soluções tecnológicas para a restauração, o From Start to Table vai servir para desenvolver novos conceitos de restauração e produtos de comida ou bebida sustentáveis. O vencedor de cada uma das categorias irá receber 10 mil euros.

Poderão inscrever-se para esta iniciativa pessoas ou empresas com menos de cinco anos portuguesas ou estrangeiras.

As inscrições estão abertas até 20 de setembro e poderão ser feitas através desta página. Nos dias 29 e 30 de setembro, serão escolhidos os 20 projetos que seguirão para o programa de aceleração, entre 11 de outubro e 9 de dezembro.

Durante nove semanas, serão ocupados, em média, três dias completos por semana. Por causa da pandemia, a maioria das sessões da fase de aceleração serão feitas em modo remoto.

Nas primeiras duas edições do From Start-to-Table, candidataram-se mais de 250 projetos, de mais de 30 países. A última edição acolheu participantes de 12 nacionalidades: Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, Canadá, Israel, Alemanha, Ucrânia, Espanha, França, Bélgica, Itália e Portugal.