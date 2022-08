Startup Lisboa procura empreendedores de food tech pela quinta vez

Os vencedores da quarta edição do From Start-to-Table, Swee e Blend © Direitos Reservados

A Startup Lisboa acaba de anunciar que as candidaturas para o programa de aceleração destinado a empreendedores do ecossistema de food tech já se encontram abertas. Até ao próximo dia 25 de setembro, projetos relacionados com tecnologia para restauração e novos produtos de food & beverage sustentáveis podem inscrever-se na quinta edição do From Start-to-Table, que dará aos vencedores de cada categoria um prémio no valor de dez mil euros.

"Podem candidatar-se pessoas ou startups (constituídas há menos de cinco anos), portuguesas ou estrangeiras, que tenham um projeto de tecnologia para a restauração ou novos produtos desde que tragam inovação ao setor - alinhados com objetivos de sustentabilidade ambiental, social e económica", explica a incubadora lisboeta, na nota enviada às redações.

Os projetos selecionados pelo júri, que poderão ir até 20, integrarão um programa de aceleração de oito semanas, no qual se prevê que trabalhem a prototipagem e validação do seu produto, com o apoio de especialistas, mentores, investidores e representantes do setor. Delta Cafés, Sagres, Zomato e a Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal são alguns dos parceiros.

A organização reservou ainda uma novidade para a quinta edição do From Start-to-Table. Em causa está o lançamento de "um programa de softlanding que apoie as startups a estabelecerem-se em Portugal após a conclusão do programa". A complementar, será também desenvolvido "um conjunto de eventos e iniciativas que irão ocorrer após o programa de forma a dar continuidade à dinamização do ecossistema de foodtech em Portugal", e aprofundar-se-á a parceria com a Zomato, para proporcionar aos participantes mais apoio direto em áreas como business development e marketing.

Desde o seu início em 2018, a iniciativa já recebeu acima de 400 candidaturas e acelerou mais de 90 projetos e negócios. Da última edição saíram vencedores a Blend, aplicação de gestão de equipas desenhada especificamente para bares e restaurantes, e a Swee, marca de gelados vegan e saudáveis.