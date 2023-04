Startup Lisboa quer duplicar para 80 número de projetos incubados anualmente

Gil Azevedo, diretor executivo da Startup Lisboa © DR

A Startup Lisboa acolheu 33 startups nos primeiros três meses do ano e quer ultrapassar o marco das 80 empresas até o final de 2023, duplicando assim o número de projetos apoiados anualmente, anunciou a associação.

Em 2022, a incubadora já tinha aumentado o número de projetos recebidos para 49 - a média era 40 -, mas agora tem o objetivo de chegar a um mínimo de 80 startups apoiadas anualmente, mantendo os quatro momentos de entrada, mas aumentando o número de empresas em fase de arranque em cada edição.

"Só no primeiro trimestre já entraram 33 startups, mais de metade do valor habitual dos anos anteriores, selecionadas de cerca de 200 candidatos", destaca a Startup Lisboa, avançando que a primeira edição do ano registou o número mais elevado de sempre ao nível das candidaturas recebidas num só trimestre pela incubadora.

"Com as iniciativas que temos vindo a implementar na Startup Lisboa, o número e a qualidade das candidaturas ao programa de candidaturas tem vindo a aumentar significativamente. Por forma a dar resposta a este aumento de projetos, aumentámos a nossa capacidade para conseguirmos duplicar o número de novas incubadas por ano. Há cada vez mais e melhor talento a candidatar-se à Startup Lisboa, e não era possível selecionar apenas dez a 12 startups por trimestre. Assim, com este alargamento, vamos conseguir ter um impacto ainda maior no ecossistema e na cidade", explica Gil Azevedo, diretor executivo da Startup Lisboa e da Unicorn Factory Lisboa, citado em comunicado

O novo grupo, composto essencialmente por startups das indústrias de fintech, sportstech, web3, healthtech e mediatech - 60% das quais em fase pre-seed - totalizam 70 fundadores, com os empreendedores de origem estrangeira a assumirem uma quota de 35%.

As empresas juntaram-se às mais de 120 até então incubadas e integraram a terceira edição do Rocket, um programa inicial de 12 semanas para acelerar os conhecimentos dos fundadores sobre os temas mais relevantes para uma startup.