Startup Lisboa revela na terça-feira quem é o empreendedor do ano

Gil Azevedo, diretor executivo da Startup Lisboa © DR

É já na próxima terça-feira que o Hub Criativo do Beato abre portas aos Entrepreneurship Awards, uma iniciativa da Startup Lisboa que reúne parceiros, investidores e mentores da comunidade para promover os empreendedores da incubadora e reconhecer o trabalho por estes desenvolvido ao longo do último ano.

O evento, que nesta edição conta com a Google for Startups como principal parceira, dará lugar à entrega do Prémio João Vasconcelos - Empreendedor do Ano 2022, que distingue o empreendedor português ou com atividade em Portugal que mais se tenha evidenciado ao longo do ano, e a um demo day, no qual um conjunto de startups da incubadora lisboeta terá a oportunidade de apresentar o seu pitch de negócio.

"O grande objetivo é fazer deste dia o dia do empreendedor e das startups, reafirmando a importância do ecossistema empreendedor com a atribuição do Prémio João Vasconcelos - Empreendedor do Ano 2022, no valor de 10 mil euros, do Prémio de Melhor Pitch, para o qual concorrem os candidatos a este galardão e do Prémio da Startup Mais Promissora, no valor de 5 mil euros (entregue no final do demo day)", explicam os promotores, em comunicado.

A lista de finalistas já é conhecida. Afonso Pinheiro (Pleez), Fred Antunes (RealFevr), Miguel Alves Ribeiro (sheerMe), Miguel Santo Amaro (Coverflex), Nuno Fernandes (Zomato) e Sanja Kon (Utrust) são os selecionados entre as dezenas de empreendedores que se apresentaram como candidatos à distinção de Empreendedor do Ano 2022.

Gil Azevedo, diretor executivo da Startup Lisboa, destaca que os "Entrepreneurship Awards são uma oportunidade de reconhecer o sucesso alcançado e o trabalho árduo dos empreendedores e do papel que desempenham na expansão do ecossistema e na transformação de Lisboa num dos hubs de empreendedorismo de maior relevo no mundo, todos os dias".

A expectativa, acrescenta o responsável, é de evoluir esta iniciativa "para mais prémios dirigidos ao ecossistema como um todo, por forma a celebrar o empreendedorismo em Portugal".