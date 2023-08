Startup lusa cria plataforma de compras online que investe lucros e partilha ganhos com os clientes

© DR.

A Tagpeak, startup na área do e-commerce incubada no Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto (UPTEC), acaba de lançar uma nova plataforma de compras online que proporciona alto cashback - percentagem do valor da compra que pode ser recuperada pelo consumidor - investindo parte do montante ganho através da compra em mercados financeiros.

Sempre que um consumidor realize uma compra numa das mais de 40 marcas parceiras da empresa, a Tagpeak recebe uma comissão que é investida nos mercados financeiros - geralmente em empresas cotadas em bolsa com alto potencial -, e dependendo do desempenho dos investimentos, o cashback pode chegar aos 100% do valor que o cliente gastou na sua compra inicial.

Os utilizadores da plataforma podem acompanhar todo o processo diariamente, sem quaisquer riscos ou custos, sendo possível resgatar o montante a qualquer altura diretamente para a sua conta bancária.

A solução também se mostra benéfica para as marcas presentes na plataforma, uma vez que os clientes continuam a ter o benefício do investimento no ato de compra, conferindo uma alternativa às marcas a fazer descontos ou saldos.

Já em 2021, a startup lusa oferecia cashback em smartphones e outros produtos eletrónicos, mas recentemente procurou expandir esta funcionalidade para outras categorias, designadamente através de novas parcerias com marcas como Samsung, Booking.com, Conforama, Sephora ou Sport Zone.

Na área do retalho online, a Tagpeak é a primeira empresa no mundo a investir os seus lucros e a partilhar os ganhos com os clientes.