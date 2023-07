Startup M3storage investe 58 milhões de euros na expansão e valor inclui Portugal e Espanha

© DR

A M3storage, 'startup' que entrou em Portugal este ano, investiu 64 milhões de dólares (58 milhões de euros) na sua expansão global, montante que inclui o arranque em Portugal e Espanha, disse à Lusa o vice-presidente.

A tecnológica, que tem a sua atividade na área de 'self storage' (auto armazenamento), "fez a sua primeira operação em Portugal em junho" assente em "dois fatores decisivos", prosseguiu Luciano Montenegro de Menezes.

Um dos fatores foi "a densidade populacional e de negócios" de Lisboa e Porto, "além de registar um alto valor por metro quadrado, fruto da escassez imobiliária, afetando também a logística urbana e armazenamento".

Além disso, o "'e-commerce' em Portugal, um dos nossos principais clientes nos seis mercados onde estamos presentes, tem registado um crescimento consistente desde 2017", adiantou.

No ano passado, "o mercado valia 6.150 milhões de euros e as estatísticas apontam que continue a crescer no mesmo ritmo nos próximos anos".

Sobre o investimento em Portugal, o responsável não adiantou detalhes.

"A M3Storage investiu cerca de 64 milhões de dólares (58 milhões de euros) para expansão nos mercados que apontámos a mira, valor que inclui Portugal e Espanha, as nossas portas de entrada inaugurais na Europa", referiu Luciano Montenegro de Menezes.

A primeira operação da 'startup' arrancou no Chile e hoje está presente em sete geografias, essencialmente na América Latina (Brasil, México, Colômbia e Peru) e agora em Portugal e Espanha, "totalizando as 130 unidades no mundo e registando um crescimento que duplica a cada ano de atividade".

Aliás, "acreditamos que a Europa vai ser um mercado muito relevante a médio/longo prazo", rematou o vice-presidente da M3storage.

Concretamente, a base do negócio da M3storage tem como objetivo reaproveitar espaços vagos e desocupados de imóveis em cidades para soluções de armazenamento.

"Estamos a falar de edifícios corporativos, 'coworkings', centros comerciais, estacionamentos, hotéis, supermercados, edifícios multifamiliares ou condomínios que podem ter pontos de 'self-storage'" da empresa, explicou.

Assim, "investidores, proprietários, retalhistas, fundos imobiliários e promotores podem potenciar os seus espaços vagos para gerar rendimentos adicionais", acrescentou.

A tecnológica de capitais privados fechou a primeira unidade em Linda-a-Velha e os "alvos vão ser, nos próximos dois anos, Lisboa e Porto".

As receitas são obtidas através do arrendamento por metro quadrado.

A empresa prevê chegar às cinco localizações em Portugal até final do ano e expandir até pelo menos 12 unidades até final do próximo ano.

"A nossa aposta é chegar aos 15.000 metros quadrados de soluções de 'self-storage' no final de dois anos de atividade", concluiu.