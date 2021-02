Startup Menhir Financial vence quinta edição do programa Cuatrecasas Acelera

© DR

A Menhir Financial foi a startup vencedora do programa de aceleração da Cuatrecasas. A startup apresentou uma plataforma que trabalha com bancos, fundos e servicers para entender como "distribuir de maneira mais eficientes os NPL e assim maximizar o rendimento destes ativos".

Além disso, esta equipa desenvolveu modelos baseados em inteligência artificial, que permitem compreender a forma pela qual os empréstimos garantidos são recuperados. Mediante uma valoração do intangível, desenha um plano de recuperação ideal para uma carteira.

Os projetos selecionados incluem propostas de soluções inovadoras para a advocacia de negócios (legaltech) e projetos de base tecnológica e elevada complexidade jurídica fintech e deeptech.

As startups a concurso receberam o apoio de uma equipa de mais de 40 advogados da Cuatrecasas e seus mentores jurídicos: Elisenda Baldris, Álvaro Bourkaib, Jorge Canta, Jorge Mónclus, Diana Rivera e Alejandro Negro. Os empreendedores receberam assessoria jurídica integral de todas as áreas da Cuatrecasas, o que foi complementado e coordenado com a assessoria de negócio.

Na deliberação dos vencedores, o júri teve em conta o grau de inovação, a equipa, a viabilidade do negócio e a sua escalabilidade. Integraram este grupo de especialistas Rafael Fontana, presidente da Cuatrecasas; Isabel Gandoy, sócia da Cuatrecasas; Francesc Muñoz, CIO da Cuatrecasas; Alberto Gómez, managing partner da Adara Ventures; David Pascual, membro do conselho consultivo da Gellify; Albert Torruella, responsável de Corporate Venturing na ACCIÓ; e Sergio Esteve de Miguel, co-fundador e CMO da Bigle Legal (startup alumni, da 1.ª edição).

As 32 startups que participaram no programa de aceleração do Cuatrecasas Acelera conseguiram mais de 21 milhões de euros de financiamento.