Startup MicroHarvest fecha ronda de 8,5 milhões e instala-se em Portugal

A startup alemã de biotecnologia MicroHarvest fechou uma ronda de financiamento série A no valor de 8,5 milhões de euros. O financiamento vai permitir construir uma fábrica piloto em Lisboa, acelerar a produção para uma escala maior e aumentar a equipa do departamento de Investigação e Desenvolvimento (R&D), anunciou a startup esta terça-feira.

A ronda contou com a participação da sociedade de capital de risco portuguesa Faber e do investidor FoodLabs e foi liderada pela Astanor Ventures e pela Happiness Capital.

Porquê escolher a capital lisboeta para instalar a fábrica? "Sendo Lisboa um hub crescente de startups das áreas de biotecnologia e inovação alimentar, a equipa considera que o momento é o ideal para o crescimento da startup em Portugal", explica o comunicado.

Com o foco no crescimento da nova filial no País, a startup - sediada em Hamburgo - conta obter talentos na área da biotecnologia, quer sejam licenciados ou profissionais com experiência neste mercado que regressem a Portugal após vários anos de trabalho lá fora, como é o caso da co-Fundadora e CTO da MicroHarvest, Luísa Cruz.

A co-fundadora e CEO da MicroHarvest, Katelijne Bekers, vinca que "na MicroHarvest estamos empenhados em criar um mundo onde todos tenham acesso a alimentos nutritivos e estamos entusiasmados com a parceria com estes fundos. Partilhamos uma forte visão de melhorar os nossos sistemas alimentares. Juntos podemos produzir impacto à escala global, trazendo o mais rápido sistema de produção de proteínas para a comercialização".

O partner da Faber dedicado ao fundo para a sustentabilidade dos oceanos e ação climática, Carlos Esteban, mostrou-se satisfeito "por ver uma startup como a MicroHarvest estabelecer as operações em Portugal através do novo hub de R&D e fábrica piloto. Como investidor sediado em Portugal, iremos apoiar o desenvolvimento no país".

Relativamente às aplicações das proteínas, "os produtos da MicroHarvest vão ter várias aplicações, entre as quais, por exemplo, como um ingrediente para as rações de aquacultura, com muito menor impacto ambiental. Irão desta forma contribuir para tornar a indústria de aquacultura mais sustentável, o que é muito alinhado com os objetivos do fundo da Faber, o Faber Blue Pioneers, de contribuir positivamente para a sustentabilidade dos oceanos e ação climática", acrescenta o responsável da Faber.

A MicroHarvest é uma startup de biotecnologia com a missão de fornecer proteínas saudáveis, produzidas de forma sustentável e que utilizam os microrganismos como aliados. Com o novo sistema de produção de proteína unicelular, a empresa responde à necessidade de alternativas sustentáveis para satisfazer a crescente procura das proteínas, lê-se.

A tecnologia que a startup utiliza permite a produção de proteínas utilizando bactérias a uma rápida velocidade e de forma eficiente. As aplicações podem ser feitas diretamente na alimentação humana e também na alimentação animal.

Com a inovação na produção, a empresa responde diretamente à crescente procura de ingredientes proteicos alternativos para a alimentação humana, um mercado que está avaliado em 14 mil milhões de dólares (cerca de 13,98 mil milhões de euros).

"A solução da MicroHarvest está profundamente alinhada com a missão da Astanor de catalisar uma transição sustentável do sistema alimentar global. A tecnologia permite uma produção de proteínas altamente localizada, um elemento-chave para alcançar a independência alimentar, uma vez que as cadeias de abastecimento agroalimentar estão a enfrentar um stress crescente à escala global", sublinha o diretor de Investimento da Astanor Ventures, Arnout Dijkhuizen.

O investidor da FoodLabs, Christian Guba, considera que "existem poucas startups a tentar resolver o problema da produção sustentável de proteínas em larga escala. A abordagem da MicroHarvest é a forma mais fácil de produzir proteínas sustentáveis com que nos deparámos".

Depois de um ensaio piloto feito este ano irão ser feitos outros novos ensaios de produção em maior escala e realizados mais testes de aplicação do produto, com o objetivo de entrar no mercado no próximo ano.