Startup portuguesa ajuda banca a processar moratórias e linhas de crédito

A DocDigitizer é uma startup portuguesa que está a ajudar a banca a processar os pedidos de moratória e linhas de crédito de particulares em empresas. Graças a esta solução, a validação dos documentos é feita no espaço de 60 minutos, aumentando a capacidade de processamento dos pedidos daquelas instituições.

“Através da sua rede de parceiros de referência, a DocDigitizer está a instalar soluções integradas de validação documental e assinatura remota, em tempo recorde, capacitando assim as entidades financeiras a aceitar subscrições de serviços bancários de forma totalmente remota, mas alinhadas com as diretivas e requisitos do Banco de Portugal”, refere a startup portuguesa em nota de imprensa publicada esta segunda-feira.

Além de várias instituições financeiras nacionais, esta solução também “está a ser adotada por diversas entidades financeiras de referência no contexto europeu, tendo levado a um crescimento exponencial da utilização do DocDigitizer”.

Graças a isso, esta plataforma “está em contraciclo e continua a reforçar de forma muito significativa as suas equipas, com vista a dar suporte a todos estes pedidos”.

A DocDigitizer nasceu em 2016 a partir da empresa tecnológica portuguesa Infosistema.