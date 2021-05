Startup portuguesa Buzzstreets desenvolveu aplicação para a CUF

Buzzstreets desenvolveu aplicação para a CUF Tejo © Foto: Direitos Reservados

Para um paciente, uma ida ao hospital pode ser uma dor de cabeça. Não apenas pelos motivos do foro de saúde, mas porque, muitas vezes, os edifícios são grandes e encontrar o local certo onde se dirigir é um desafio. Facilitar este "desafio" é o objetivo da aplicação desenvolvida pela startup portuguesa Buzzstreets para o hospital CUF Tejo. Com esta solução, o objetivo é que os pacientes que recorrem a esta unidade possam encontrar de uma forma simples, rápida e segura todos os serviços de saúde.

"A app permite visualizar o interior e os arredores do Hospital, bem como indicar as direções necessárias em apenas alguns segundos. Dispõe de um mecanismo de pesquisa exclusivo, que permite localizar facilmente qualquer serviço de saúde, estacionamento, receção, escadas ou elevadores disponíveis", indica a startup tecnológica, especializada em soluções de desafios da navegação no interior de edifícios, em comunicado enviado às redações.

Ainda através desta aplicação será possível aos pacientes consultarem a lista de médicos desta unidade hospitalar privada, sendo que ao "clicar no destino pretendido ou na especialidade do médico, a aplicação calcula o melhor trajeto em termos de tempo e distância, minimizando assim o tempo gasto na procura de determinado serviço ou gabinete do médico".

Mariana Rosca, Business Director da BuzzStreets, nota em comunicado que a empresa está "a desenvolver a próxima geração de Sistemas de Navegação indoor e o Hospital CUF Tejo, enquanto um dos mais modernos e inovadores do nosso país, poderá ser a referência ao ajudar a tornar a experiência do cliente ou visitante ainda mais cómoda e conveniente".

Já Marta Bento Amorim, responsável pelo Planeamento Estratégico e Inovação da CUF, sustenta que: "a nossa cultura de inovação e de melhoria contínua levou-nos a procurar, com a abertura do Hospital CUF Tejo, uma solução de navegação que promovesse a mobilidade e que permitisse aos nossos colaboradores e clientes aceder às diferentes áreas e serviços dos mais de 75 mil m² do hospital de forma simples e autónoma".