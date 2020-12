Startup portuguesa entra em programa de aceleração da Porsche

Imagem da aplicação Pleez. © Pleez

A Pleez é a primeira startup portuguesa a entrar no programa de aceleração APX, promovido pela Porsche e pelo grupo editorial alemão Axel Springer. A Pleez nasceu na primeira metade 2020 para modernizar os negócios no setor da restauração, hotelaria e cafés, conhecido com o canal Horeca.

Com esta operação, a Pleez vai receber um investimento de 50 mil euros em troca de 5% do capital, passando a estar avaliada em 1 milhão de euros, segundo o comunicado divulgado esta segunda-feira.

"Apesar de o projeto estar a correr muito bem em Portugal, sabemos o potencial que tem para vingar além-fronteiras também. A participação no APX vai permitir-nos internacionalizar mais rapidamente e chegar a potenciais investidores europeus de forma mais assertiva", refere um dos fundadores desta startup, Afonso Pinheiro, citado em comunicado.

A Pleez trabalha em parceria com mais de 240 restaurantes, "através de uma plataforma que permite melhorar a experiência do cliente e facilitar a gestão das equipas internas". O cliente fica com o poder para "consultar o menu, realizar pedidos e pagar sempre que quiser, tornando a experiência mais segura, mais eficiente e mais personalizada".