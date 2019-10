Startup portuguesa Doppio lança jogo oficial de série original da Netflix

A Doppio, uma startup portuguesa especializada no desenvolvimento de jogos controlados por voz, lançou o jogo oficial da série original da Netflix “3%”. O jogo chama-se “Desafio 3%” e é jogado exclusivamente através da voz e foi “desenvolvido em colaboração com um dos guionistas da série original da Netflix: Cássio Koshikumo”, indica a empresa em comunicado.

A voz principal do jogo pertence a Bianca Comparato, que é a protagonista da série. “É um dos jogos que acompanha o lançamento da Alexa no Brasil e o primeiro do estúdio em português”.

Jeferson Valadares, diretor executivo da Doppio, conta que: “quando conheci a Bianca tivemos a ideia de desenvolver algo à volta da série e começámos a trabalhar com a empresa de produção dela (Rio Games), com o Pedro Aguilera (showrunner da série) e com a Netflix”.

A série da Netflix “3%” desenvolve-se em torno de um cenário pós-apocalíptico de escassez de recursos onde a única forma de alcançarem uma vida melhor é passando por um conjunto de desafios que têm como objetivo selecionar os vencedores que, depois podem ir para um local onde vivem uma vida de abundância.

No jogo Desafio 3%, os jogadores são apresentados a um simulador de testes criado pela personagem principal da série para que possam preparar-se para o esse conjunto de desafios. “Todas as semanas os participantes são organizados em rankings e os melhores ganham recompensas para usar na semana seguinte. Para jogar em Portugal, basta ter um dispositivo com assistente de voz (Google Assistant para Android, Alexa ou Echo)”, indica a empresa em comunicado. Este é o primeiro lançamento da Doppio em mais de uma língua e mais de uma plataforma simultaneamente.

A Doppio recebeu em julho um ronda de investimento seed no valor de um milhão de euros de financiamento. Este investimento foi captado junto de vários investidores, como o Fundo Alexa, da Amazon, e o programa de investimento do Google Assistant. Participaram ainda Andy Chung e Phillipp Moehirng da AngelList e do fundo BreakawayGrowth, especializados no setor dos videojogos. De Portugal, fizeram parte a Portugal Ventures e a Busy Angels.

O líder da Doppio é o brasileiro Jeferson Valadares, que veio para Portugal em 2018, na altura participou no programa Launch in Lisbon, da Startup Lisboa – que ajuda estrangeiros a fixarem-se no mercado português. Acabou por ficar e sediar na capital portuguesa a sua empresa de jogos ativados por voz. “São uma espécie de histórias interativas, em que o utilizador conversa com as personagens, ou podem também ser quizzes, tudo para ser utilizado com dispositivos como a Alexa ou Google Home que as pessoas têm em casa,” explicou na altura ao Dinheiro Vivo.