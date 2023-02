Startup portuguesa oferece teste às empresas para diagnóstico preventivo de ataques informáticos

Os fundadores da ETHIACK © DR.

A ETHIACK, startup portuguesa sediada em Coimbra, lançou no mercado mundial uma plataforma automática de testes de segurança que permite às empresas a identificação de vulnerabilidades dos seus sistemas informáticos.

A empresa fundada por André Baptista e Jorge Monteiro tem uma equipa composta por "hackers éticos" reconhecidos internacionalmente com vários prémios e que se preocupam com os perigos do ciberespaço e o aumento exponencial do cibercrime.

A equipa desenvolve a sua atividade com a convicção de que a única forma de providenciar um serviço eficaz e acessível a todas as empresas, sobretudo às PME, passa por combinar inteligência artificial e humana numa "relação simbiótica" para identificar as vulnerabilidades e resolvê-las proativamente.

Para isso, durante um mês e a partir do momento em que efetuem o registo no site da ETHIACK, as empresas aderentes podem obter um relatório completo que contém a descrição das suas vulnerabilidades e respetiva severidade, incluindo também guias para a mitigação dos problemas e uma reunião de trabalho para esclarecimento de dúvidas.

A plataforma tem como objetivo responder às necessidades das organizações, em particular das PME que não dispõem de equipas próprias ou contratadas para a deteção de fragilidades nos seus sistemas. De acordo com a Agência Europeia para a Segurança das Redes e da Informação (ENISA), os ataques às PME representaram 17% de todos os ciberataques em 2022, contra apenas 1% em 2021.

O fundador da ETHIACK, a quem já chamaram "o Cristiano Ronaldo da cibersegurança" por ter sido considerado o hacker mais valioso do mundo numa competição internacional, considera que "a segurança informática também se constrói de forma criativa e esse é o papel dos hackers éticos, uma espécie de 'lado bom da força'", explica André Baptista.

Além da plataforma automática agora lançada, a ETHIACK foi a única startup portuguesa escolhida pelo Acelerador Startup Wise Guys para integrar um programa híbrido de cinco meses da Xcelerator. A iniciativa conta com o financiamento do banco de investimento italiano Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e do fundo de investimento Startup Wise Guys.

As sete startups escolhidas vão ser aceleradas através do programa que inclui um investimento de 78 mil euros para cada uma das empresas e que poderá ser amplificado em função do seu desempenho. A avaliação será feita por peritos de empresas e entidades como o centro de pesquisa da NTT DATA da Universidade de Calábria, a empresa do setor aeroespacial Leonardo e a Italgas, empresa italiana de distribuição de gás.

O Xcelerator está focado principalmente em vendas e crescimento, com uma componente de apoio às startups para se posicionarem para levantar a próxima ronda de financiamento.