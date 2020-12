Startup portuguesa torna compras no Continente mais inteligentes

Fundadores da Cuizeat: Jay Wong, João Cavaco e Bernardo de Sousa Macedo, fotografados em dezembro de 2019. © Paulo Spranger/Global Imagens

A Cuizeat começou em meados de 2019 como um negócio de entrega de ingredientes para a confeção de pratos saudáveis. Ano e meio depois, esta startup portuguesa desenvolveu uma tecnologia que torna mais inteligentes as compras feitas no serviço Continente online, segundo a informação divulgada esta segunda-feira.

Para que isto funcione, o cliente tem de utilizar a página da Cuizeat na Internet. Ao procurar uma das receitas, encontra um botão para adicionar automaticamente todos os ingredientes ao carrinho, podendo aumentar as doses conforme as necessidades. Depois de verificar os preços, o cliente é remetido para o portal do Continente Online, para pagar. No final, os alimentos serão entregues no dia e hora combinados.

A plataforma desta startup também permite a substituição de produtos pelas pelas suas versões biológicas, sem glúten, mais económicas, exclusivamente da marca Continente ou excluindo esta marca. Brevemente, a plataforma terá disponível as opções de produtos sem lactose, veganos e sem adição de açúcar.

"Esperamos proporcionar aos nossos utilizadores uma maior comodidade nos seus processos de compra, tempos de entrega mais curtos e os preços competitivos que já conhecem da marca Continente", esclarece João Cavaco, co-fundador da Cuizeat, citado em nota de imprensa.