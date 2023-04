Startup que guarda malas de turistas em mais de duas mil cidades atraca sede em Lisboa

A equipa da Bounce e o seu fundador, Cody Candee © Direitos Reservados

Turismo, talento e boa energia. Eis três dos motivos que levaram a Bounce, startup dedicada a armazenar bagagens de turistas em mais de duas mil cidades em todo o mundo, a abandonar São Francisco, na Califórnia, e a atracar a sua sede em Lisboa, onde, nos próximos 12 meses, quer fazer crescer o negócio e a equipa.

"Estávamos à procura de um escritório na Europa, dado o potencial de mercado para o nosso negócio. Depois de avaliarmos algumas cidades, chegámos à conclusão de que Lisboa era o melhor destino para basear a Bounce", diz o fundador e CEO da travel tech, Cody Candee, em entrevista ao Dinheiro Vivo.

Os fatores que conduziram a esta decisão foram vários. Além de ser um hub tecnológico "promissor", com um "talento altamente qualificado", formado dentro fronteiras, a capital portuguesa sobressaiu também pelos incentivos do Governo no que ao investimento no setor tecnológico e startups diz respeito, explica o empreendedor. A par, acrescenta, pesou o facto de esta ser "uma cidade para onde todos querem viajar".

A recém-inaugurada sede da Bounce fica em São Bento e tem capacidade para acolher 50 colaboradores, sendo que 25 profissionais já trabalham a partir de lá e a expectativa até ao final deste ano é contratar mais 15, nomeadamente para as áreas de engenharia, growth, data, produto, design e vendas. Globalmente, a empresa conta com uma equipa global composta por 55 pessoas.

Cody Candee confessa que "o sucesso [da mudança para Portugal] foi tão grande que a Bounce ainda não reabriu nenhum escritório nos Estados Unidos", tendo transferido colaboradores de seis países, por vontade dos mesmos. "Continuamos a contratar muitos americanos, mas grande parte deles querem vir para Lisboa", observa o CEO.

Os planos não ficam pelo recrutamento. Durante os próximos 12 meses, já a partir do novo escritório, a startup pretende lançar o serviço de armazenamento em novos mercados e expandir a rede de lojas naqueles onde já marca presença. Ao momento, as principais cidades da Europa, Ásia e América do Sul, que configuram "os principais destinos de viagens", são a prioridade da Bounce.

Fundada em 2019, com a missão de "libertar os turistas do fardo das suas bagagens", a travel tech já soma mais de nove mil lojas de armazenamento pelo mundo. Em Portugal, são 256, espalhadas por 15 cidades, incluindo Lisboa (onde existem 112), Porto, Sintra, Faro, Albufeira, Lagos, Peniche e Funchal - e o objetivo, remata o fundador, "é continuar a desenvolver a rede para garantir que a Bounce está disponível em todas as cidades do país".

Até à data, a startup já angariou cerca de 13 milhões de euros de investidores como a Andreessen Horowitz, General Catalyst e Seabed VC. "Se e quando angariarmos mais fundos, escolheremos os melhores parceiros independentemente da localização, podendo ser ou não Portugal", refere Cody Candee.