Startup veloz de Fred Antunes capta investimento e sobe valorização para 60 milhões de euros

A RealFevr, startup portuguesa que criou o primeiro marketplace de NFT de futebol em formato vídeo, anunciou esta segunda-feira que captou dez milhões de euros numa ronda de investimento liderada pelo investidor desportivo global ADvantage, na qual participaram também a Semapa Next, a Shilling e várias estrelas internacionais do futebol. O Dinheiro Vivo sabe que, com este investimento, a jovem empresa fundada pelo empreendedor Fred Antunes vale agora 60 milhões de euros.

"O que imediatamente se destacou na equipa da RealFevr, não foi apenas a sua profunda experiência no domínio dos espaços da Web3 e blockchain, mas também o seu foco e compreensão do que é preciso para construir uma comunidade. Não podemos pensar num momento melhor para construir algo duradouro e estamos entusiasmados por estarmos a fazer uma parceria com uma equipa que estará a impulsionar esta indústria", diz Jeremy Pressman, sócio da ADvantage Sports Tech Fund, citado em comunicado.

O capital angariado vai permitir à startup dar fôlego à sua expansão internacional, bem como adquirir novos direitos de propriedade intelectual e lançar o primeiro Trading Moments Game do mundo, a Fevr Battle Arena, que vai para o mercado já nas próximas semanas. Para Fred Antunes, tendo em conta "as características reais do mercado, bem como os desafios económicos e políticos mundiais, assegurar dez milhões de euros" vem reforçar a visão partilhada pela equipa para a empresa.

Desde 2021, a RealFevr lançou o seu token ($FEVR) e o marketplace, fechou parcerias de propriedade intelectual com organizações desportivas internacionais como a Liga Portugal, Federação Portuguesa de Futebol, Torino FC e Beach Soccer Worldwide, e assinou vários atletas de classe mundial como embaixadores e investidores oficiais.

De acordo com a empresa, apesar da recente queda do mercado de criptoativos, os seu produtos continuam a ter solicitação, tendo todas as coleções de NFT esgotado em menos de 24 horas, com mais de 145 000 packs vendidos. Estes são números que levaram a Rows a considerar esta uma das startups portuguesas com um crescimento mais rápido.

"Estando na vanguarda da inovação num mercado tão competitivo e altamente tecnológico, estamos determinados a permanecer ousados num dos mercados mais transformadores que já vimos na nossa vida. A nossa equipa está orgulhosa e entusiasmada com os novos produtos que estamos a construir. E a parte mais satisfatória é que agora criámos a oportunidade de aumentar a nossa estrutura de forma explosiva e estaremos definitivamente à altura da responsabilidade", acrescenta o fundador.

Os colecionáveis digitais atualmente disponíveis na plataforma incluem momentos com superestrelas como Bruno Fernandes, que é embaixador global e acionista da RealFevr, Cristiano Ronaldo, Iker Casillas, Zlatan Ibrahimović, Ángel Di María, Ronaldinho, Eric Cantona, Totti e Rúben Dias.