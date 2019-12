Startup Voucher recebeu 400 candidaturas de fazedores

A agência IAPMEI recebeu cerca de 400 candidaturas até ao fim da primeira fase de inscrições para o Startup Voucher. Esta medida da estratégia de empreendedorismo Startup Portugal já permitiu a criação de mais de 100 empresas desde 2016, segundo dados divulgados esta terça-feira.

“O acréscimo no número de manifestações de interesse sobre o programa e consequente aumento no número de candidaturas provam que a atividade empreendedora em Portugal tem sabido criar, particularmente nos últimos anos, uma dinâmica assinalável que se traduz não só em mais como em melhores projetos de empreendedorismo”, destaca Nuno Mangas, presidente do IAPMEI, citado em nota de imprensa.

As candidaturas recebidas vão ser avaliadas pelo IAPMEI nas próximas semanas e os apoios serão concedidos a partir de fevereiro de 2020. Após a primeira fase, vão ser atribuídos apoios a um total de 83 candidaturas, 75 ao abrigo do programa Compete e 8 ao abrigo do programa POR Lisboa, que se refere a projetos que beneficiem as regiões NUT II Norte, Centro, Lisboa e Alentejo.

A atribuição de uma bolsa mensal de 691,70 euros até duas pessoas por projeto é o principal benefício do Startup Voucher, que conta com uma duração máxima de 12 meses e que inclui prémios de avaliação intermédios. Podem concorrer jovens portugueses ou residentes em Portugal entre os 18 e os 35 anos e que não tenham empresas constituídas ou fontes de rendimento.

O StartUp Voucher dispõe ainda de assistência técnica, mentoria e um prémio para a concretização do projeto e da constituição da empresa.

Nesta edição do Startup Voucher, as candidaturas decorrem em contínuo. A segunda fase termina dia 26 de março; as outras duas terão fim dias 26 de julho e 26 de novembro.