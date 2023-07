Startups esgotam vales de 45 milhões do PRR em menos de três meses

O CEO da Startup Portugal, António Dias Martins © DR

O programa Vouchers para Startups, destinado a apoiar projetos "verdes" e digitais, através da atribuição de vales individuais de 30 mil euros, recebeu 1502 candidaturas em apenas 82 dias, a contar desde 25 de novembro, levando ao esgotamento da primeira tranche de 45 milhões de euros, de acordo com o balanço feito pela entidade gestora. A medida, ao abrigo da componente C16 do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), conta com uma dotação total de 90 milhões de euros, para atribuir em três mil vouchers até 2025.

"A adesão a esta iniciativa, evidenciada através do número de candidaturas, superou as expectativas, confirmando a oportunidade destas medidas de apoio ao empreendedorismo. O peso do ecossistema empreendedor em Portugal tem crescido exponencialmente nos últimos anos, e esperamos que este programa tenha o efeito de fomentar ainda mais essa dinâmica, possibilitando a criação de ideias inovadoras que tragam um dinamismo acrescido à nossa economia", afirma António Dias Martins, CEO da Startup Portugal, em declarações ao Dinheiro Vivo.

Embora não sejam conhecidos ainda os detalhes quanto às características das candidatas - uma vez que se encontra ainda a decorrer o processo de seleção -, o concurso procura startups sediadas em território nacional, com menos de dez anos e que tenham ou queiram desenvolver modelos de negócio digitais com forte componente sustentável. São também valorizados projetos em setores com maior intensidade de tecnologia e conhecimento ou que se foquem na aplicação de resultados de I&D (Investigação e Desenvolvimento) na produção de novos bens e serviços.

Relativamente à questão prática, os vouchers têm um valor fixo de 30 mil euros por startup, serão disponibilizados em seis tranches trimestrais de cinco mil euros e cobrem despesas relacionadas com recursos humanos (incluindo formação tecnológica dos profissionais), aquisição de serviços externos especializados (como serviços de marketing), compra ou aluguer de equipamentos, subscrição de software e outros custos indiretos.

Planeado para breve, mas ainda sem uma data apontada, o próximo aviso terá uma dotação também de 45 milhões de euros, aos quais se somará o remanescente da primeira fase do programa.

O líder da Startup Portugal explica que o concurso que se segue "será lançado tendo por base a finalização da renegociação do PRR com a Comissão Europeia e a finalização da análise das candidaturas rececionadas no âmbito do aviso anterior e consequente informação às entidades candidatas".

Incubadoras correm ao apoio de dez milhões

A elevada procura pelos apoios financeiros por parte da comunidade empreendedora não se fez somente do lado dos que têm as ideias, mas também dos que os ajudam a acelerá-las. A 13 de fevereiro deste ano, os Vales para Incubadoras e Aceleradoras abriram as inscrições e foram precisos uns curtos 22 dias para esgotar a dotação de dez milhões de euros, prevista para a primeira fase do programa. Ao todo, candidataram-se 95 entidades.

Com um investimento global de 20 milhões de euros, também provenientes do Plano de Recuperação e Resiliência, a iniciativa destina-se a apoiar projetos promovidos por entidades que desenvolvam ou pretendam desenvolver serviços de incubação e aceleração nas áreas do empreendedorismo e inovação.

É através de cheques, cujos montantes podem variar entre 30 mil e 150 mil euros, que o programa pretende apoiar as incubadoras e aceleradoras do país não só a desenvolverem-se tecnologicamente, como também a conseguirem mais recursos, conhecimento e capacidades para apoiarem as startups do ecossistema. O dinheiro atribuído a cada entidade será disponibilizado em quatro tranches.

Segundo a Startup Portugal, o apoio aos beneficiários deve centrar-se em projetos de investimento, de que servem de exemplo programas de ignição ou aceleração, capacitação do pessoal e reforço de recursos humanos. Neste sentido, os vales abrangem despesas relacionadas com pessoal técnico diretamente afeto à implementação do projeto e custos com formação das equipas, aquisição de equipamentos e serviços, sendo consideradas apenas as "faturas" assumidas a partir da data de submissão da candidatura.

As incubadoras e aceleradoras selecionadas terão 18 meses, a contar da data de assinatura do contrato, para executar os projetos e devem iniciá-los num prazo máximo de três meses após a comunicação da decisão de concessão do apoio. À semelhança dos Vouchers para Startups, o próximo aviso deste programa terá uma dotação de dez milhões de euros, à qual se juntará o remanescente do concurso anterior, não havendo ainda uma data definida para a abertura das candidaturas.