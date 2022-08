Startups: Made of Lisboa põe a concurso 25 entradas para a Web Summit 2022

Made of Lisboa abriu candidaturas para 25 bilhetes de acesso à Web Summit 2022 © Direitos Reservados

A Câmara Municipal de Lisboa vai dar a 25 startups nacionais a oportunidade de participarem gratuitamente na Web Summit 2022. Através da plataforma Made of Lisboa, a autarquia colocou a concurso 20 bilhetes para o programa Alpha e cinco para o programa Beta. Cada projeto selecionado terá direito a três entradas para membros da equipa, totalizando assim a participação de 75 pessoas no evento à boleia da iniciativa.

Segundo a plataforma que agrega o ecossistema de inovação da cidade, entre as vantagens contempladas para os empreendedores que conseguirem um dos bilhetes estão a presença em expositor, o usufruto de horas de mentoria e acesso à competição Pitch.

Para participar, é requisito que as startups tenham menos de cinco anos de existência e que não tenham receitas ou levantado investimento superior a um milhão de dólares (cerca de 983 mil euros) para a categoria Alpha e três milhões (aproximadamente 2,9 milhões de euros) para Beta. Adicionalmente, sublinha a organização, "terão de ter um perfil claimed no dashboard Made of Lisboa".

A preferência será dada a startups que não tenham participado anteriormente na Web Summit e que façam parte dos Spots Made of Lisboa (conjunto de incubadoras, aceleradoras, coworks, hubs de Inovação).

"Queremos que as nossas startups tirem vantagem de estarem em Lisboa. A nossa missão é potenciar o ecossistema empreendedor e inovador de Lisboa e dar oportunidades às startups de se ligarem globalmente a potenciais clientes, de terem acesso a investimento e a uma valiosa rede de mentoria, levando ao seu crescimento. O Web Summit é o momento chave para materializar essa expansão", refere Margarida Figueiredo, diretora municipal da Direção Municipal de Economia e Inovação da Câmara de Lisboa, citada em comunicado.

As candidaturas poderão ser feitas através de formulário, até às 23h59 de dia 4 de setembro. Os vencedores serão anunciados até dia 9 do mesmo mês.